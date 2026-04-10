Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğine katılarak burada son yaşanan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'CEZANIN ADALETLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Galatasaray maçı sonrası PFDK tarafından Trabzonspor'a verilen ağır cezaya sert tepki gösteren Ertuğrul Doğan, "Herhalde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon başkanımız ve yönetimi yanlışı düzeltecektir" diye konuştu.

'STADYUMU HER ŞEKİLDE DOLDURURUM'

Galatasaraylı yöneticilerin gözlemci raporunda yer almadıklarını ve buna ilişkin itiraz başvurusunda da bulunduklarını kaydeden Ertuğrul Doğan, ""Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Stadyumu her şekilde doldururum. Adaletsiz bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bedava doldururum." ifadelerini kullandı.

'METİN ÖZTÜRK'Ü CİDDİYE ALMADIK'

Ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün Göztepe maçı sonrası Trabzonspor'u hedef alan sözlerine de değinen Başkan Ertuğrul Doğan, "Yöneticilerimiz Metin Öztürk'e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederseler daha fazla tepki alırlar." dedi.

'BİZE TEPKİ VERİRLERSE BÖYLE CEVAP ALIRLAR'

Öte yandan Trabzonspor'da derbi maç sonrası tribündeki küfürlere yönelik serzenişlerde bulunan Metin Öztürk'e bir taraftarın 'Sizin tribünlerde İlahi mi okunuyor!' dediğini de hatırlatan Doğan, "Bir taraftarımız, Metin Öztürk'e 'Sizin statta ilahi mi okunuyor!' demiş. Lafı tam yerine koymuş. Çok incinmişler. Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar." diyerek sözlerine devam etti.