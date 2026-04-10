Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 45 ile sarı kodlu alarm verdi. Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve zirai don görülmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 1

MGM, 10 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Marmara'da aralıklı yağışlar, Batı Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. 45 il için sarı kod verildi.

1 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 2

İşte 10 Cuma günü il il hava durumu raporu

2 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 3

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

3 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 4

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 5

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

6 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 7

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 9

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9 10
Meteoroloji'den 45 ile sarı kod; Zirai don, sağanak yağış, kar, kuvvetli rüzgar: Havanın şakası yok - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro