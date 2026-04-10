Trendyol Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Tiago, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Dzhikiia, Ballet, Van De Streek.

BEŞİKTAŞ 2-0 ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

1' Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı.

3' Orkun Kökçü'nün kornerden ortasında ön direkte Jota Silva kafayı vurdu. Top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE ÖNE GEÇTİ

5' Antalyaspor'un çıkarken kaybettiği topu pozisyona çeviren Beşiktaş Orkun Kökçü'nün kaleci Cuesta ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşuyla golü buldu.

BEŞİKTAŞ JOTA SILVA İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

9' Orkun Kökçü'nün pasında arka direkte topla buluşan Jota Silva dar açıdan net bir vuruşla kaleci Cuesta'yı mağlup etti. Beşiktaş maçın henüz başında farkı ikiye çıkardı.

ANTALYASPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

13' Antalyaspor atağında defans arkasına sarkan Samuel Ballet kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunda topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.