TFF’nin duyurusuna göre Beşiktaş 4 milyon 160 bin, Trabzonspor 1 milyon 280 bin, Galatasaray 1 milyon 240 bin, Kasımpaşa 400 bin, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor 220’şer bin, Kayserispor 160 bin ve Eyüpspor 63 bin lira para cezası aldı.

“Futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar” gerekçesiyle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira ceza verildi.

Aynı başlıkta PFDK’ye sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında ise yaptırım uygulanmadı. Siyah-beyazlı futbolcular Emmanuel Agbadou 1 milyon, Vaclav Cerny ise 500 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kasımpaşalı Cafu, kırmızı kart sonrası 2 maç men cezası alırken; Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından Boran Başkan’a 120 bin lira para cezası verildi.

Taraftar davranışları nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor ve Trabzonspor tribünlerinden bazı kartların bloke edilmesine karar verildi.



TRENDYOL 1. LİG'DEKİ CEZALAR

Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Erzurumspor FK'ye 558 bin, Sarıyer'e 500 bin, Sakaryaspor'a 370 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 230 bin, Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor Futbol Kulübü ve Sivasspor'a 110'ar bin lira para cezası verdi.

PFDK ayrıca Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Manisa FK futbolcusu Bobby Adekanye'nin "rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi" nedeniyle 2 maç men, "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle ise 40 bin; Adana Demirsporlu oyuncu Yücel Gürol'a "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı"ndan dolayı 3 maç men ve 24 bin lira para cezası uyguladı.

Bolusporlu oyuncu Dean Lico'ya da Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası verildi.