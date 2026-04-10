Arda Turan Shakhtar ile tarih yazıyor: Konferans Ligi'nde unutulmayacak galibiyet
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, tarihi bir galibiyete imza atarak AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması Hollanda'da oynanacak.
Polonya’da oynanan mücadeleyi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada, 72. dakikada Brezilyalı yıldız Pedrinho sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. 81. ve 83. dakikalarda ise genç yetenek Santana attığı gollerle skoru 3-0’a taşıdı ve Shakhtar Donetsk’e rahat bir galibiyet getirdi. Arda Turan’ın ekibi, aldığı bu sonuçla rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı
TARİH YAZIYOR
Türk teknik adam Arda Turan, Konferans Ligi'ndeki iç saha maçlarını Polonya’da oynamak zorunda kalmalarına rağmen elde ettiği bu başarıyla dikkat çekti.
SHAKHTAR'IN AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARISI
Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde başlayan Shakhtar, 3. eleme turunda Panathinaikos’a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden Ukrayna ekibi, lig aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Lech Poznan’ı toplamda 4-3’lük skorla geçen Shakhtar, çeyrek finale adını yazdırdı.