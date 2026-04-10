Arda Turan Shakhtar ile tarih yazıyor: Konferans Ligi'nde unutulmayacak galibiyet

İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada, 72. dakikada Brezilyalı yıldız Pedrinho sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. 81. ve 83. dakikalarda ise genç yetenek Santana attığı gollerle skoru 3-0’a taşıdı ve Shakhtar Donetsk’e rahat bir galibiyet getirdi. Arda Turan’ın ekibi, aldığı bu sonuçla rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı