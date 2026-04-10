9 Nisan Perşembe kapanışlarına göre sınırlı hareketler var; dolar ve euro hafif yükselirken, gram altın ve gümüş alıcılı, ons altın ve bitcoin ise hafif satıcılı. Petrol de hafif geriledi.
Brent petrol çakıldı, altın yükselişe geçti, dolar ve bitcoinde son durum ne: Piyasaların yeni lideri
10 Nisan 2026 Cuma sabahı itibarıyla piyasalarda genel tablo sakin ancak hafif pozitif bir hava hakim. Dün kapanışa göre döviz ve altın tarafında küçük yükselişler dikkat çekiyor. Gümüş daha hareketli, petrol ve Bitcoin ise karışık seyir izliyor.Hava Demir
Altın Bugün Ne Kadar?
Gram Altın: Alış 6.839,16 TL
Satış 6.839,93 TL.
Dün kapanışa göre yüzde 0,14 arttı Gram altın 6.840 TL bandına dayanmış durumda.
Ons Altın
Alış 4.766,71 satış 4.767,26 dolar.
9 Nisan'a kıyasla neredeyse yatay yüzde 0,02 yükseliş
Çeyrek Altın:
Alış 11.273 TL – Satış 11.580 TL.
Dün kapanışa göre yüzde 0,19 prim yaptı.
Yarım Altın:
Alış 22.547 TL – Satış 23.161 TL.
Dünle kıyasla yüzde 0,19 yükseldi. İkisi de neredeyse aynı oranda değer kazandı.
Dolar Bugün Ne Kadar?
Alış 44,6350 TL – Satış 44,6574 TL. Dün kapanışa göre yüzde 0,20 yükseldi.
Euro Bugün Ne Kadar?
Euro: Alış 52,1315 TL – Satış 52,3663 TL. Dünle kıyasla yüzde 0,28 prim yaptı. Euro da Dolar’a paralel hareket etti.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
Gümüş (gram başına TL):
Alış 108,84 TL – Satış 108,92 TL.
Dün kapanışa göre yüzde 0,86 yükseldi. Gümüş bugün altınlara göre daha güçlü bir performans gösterdi.
Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent petrol varili uluslararası piyasalarda 96-99 dolar bandında seyrediyor. Son 24 saatte günlük değişim hafif dalgalı
(bazı verilerde -0,07 ila +0,5 arasında). Dünle kıyasla büyük bir hareket yok, petrol tarafı sakin.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin yaklaşık 3.190.000 – 3.220.000 TL ve 71.500 – 72.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1 ila yüzde 1,5 civarı değişim gösterdi (bazı platformlarda yüzde 1,45, bazılarında hafif negatif). Kripto para dün kapanışa göre küçük dalgalanma yaşadı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.