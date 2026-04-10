TFF 1. Lig'de 34. haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'e ramak kaldı: TFF 1. Lig'de kritik galibiyeti aldılar... Yok böyle bir seri
Erzurumspor FK, İstanbulspor deplasmanında Sylla’nın golüyle kazanarak liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyerler-Erokspor beraberliği sonrası Dadaşlar Süper Lig yolunda büyük avantaj yakaladı.Sinan Başhan
SYLLA SAHNEYE ÇIKTI
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Erzurumspor, Sylla’nın 84. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak zirvedeki yerini pekiştirdi.
Dadaşlar, aldığı galibiyetle birlikte puanını 75’e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 4’e çıkardı.
Ligde 34. haftanın öne çıkan maçında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda üçüncü basamaktaki Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır ekibi puanını 71’e çıkarırken, Esenler Erokspor ise 67 puana yükseldi.
ERZURUM’DAN MUHTEŞEM SERİ
Ligde lider durumda bulunan Erzurumspor, çıktığı son 17 maçta 16 galibiyet alarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Doğu Anadolu ekibi, ligde bir sonraki maçta Boluspor ile karşı karşıya gelecek.
ADIM ADIM SÜPER LİG’E
Ligin bitimine 4 hafta kala 3. sırada bulunan Esenler Erokspor ile puan farkını 8’e çıkaran Erzurumspor, önümüzdeki hafta rakibinin puan kaybetmesi ve kendisinin kazanması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebilir.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 4-0
Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: 2-0
Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: 1-1
Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 1-6
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2
İstanbulspor-Erzurumspor FK: 0-1
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1