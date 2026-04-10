Akaryakıta 1 indirim 3 bindirim gelmeye devam ediyor. Art arda gelen zamlar sonrası dün 'tarihi' olarak nitelendiren indirim sürücüleri sadece 1 gece rahatlatabildi. Akaryakıt bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Akaryakıta yine, yeni, yeniden zam: Depoları fullemek için son çağrı
Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı belirsizliği sürerken, akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlik vatandaşın da aklını karıştırıyor. Uzunca süredir akaryakıta art arda gelen zamlar sonrası dün gece gelen indirim sürücülere nefes aldırsa da, yeni zam haberi gecikmedi.Derleyen: Aykut Metehan
Sektör kaynaklarına göre akaryakıta bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Motorine 4,12 lira zam beklenirken, zam miktarı benzinde 1,78 lira olacak.
Eşel Mobil uygulaması gereği benzindeki zammın 44 kuruş olarak yansıması bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.18 TL
Motorin litre fiyatı: 72.43 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.15 TL
Motorin litre fiyatı: 73.56 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
