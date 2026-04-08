Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Galatasaray Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Gürsel Aksel Stadyumu'nun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk geçtiğimiz hafta oynanan derbiye göndermelerde bulunarak sert sözlerle yine Trabzonspor'u hedef aldı.

METİN ÖZTÜRK: '4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Göztepe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. İkinci yarıdaki oyunuyla bunu net olarak gösterdi. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir 3 puan ve 4 puanlık bir fark... İnşallah 2026'da 26. şampiyonluğu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar." dedi.

'TRABZON'DA YÖNETİCİLER ELİYLE REZALET YAŞANDI'

Ardından bir basın mensubunun Trabzon deplasmanını hatılaratak Göztepe'de nasıl ağırlandıklarını sorması üzerine Öztürk şunları söyledi:

"Trabzon maçı geride kaldı. Bununla ilgili söyleyecek bir şey yok. Göztepeli arkadaşlarımız bizi harika ağırladılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Yöneticiler nezaket içinde kalmalı.Orada geçen hafta da söylemiştik. Yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık gelirse, anonsçular canı istediği gibi, basket maçı anlatır gibi konuşurlarsa, bu bir hastalık gibi tüm statlara yayılır. Önemli olan Galatasaray'a karşı yapılan değil orada futbola karşı ihanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez."