İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de aralarında bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce serbest bırakılan şüphelere yönelik tutuklama talebiyle itirazda bulundu.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Başsavcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ancak talebi değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama talebini reddetti.

YURT DIŞI YASAĞI KARARI

Mahkeme, ret kararına rağmen aralarında Ömer Eşki’nin de bulunduğu şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma süreci devam ediyor.