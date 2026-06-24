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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden 17 Haziran Çarşamba günü kaçırıldı.

Saldırganlar çok “profesyonel” taktikler uyguluyordu.

Erhan Karaal’ın aracına “takip cihazı” konulup izlendiğini ve bir hafta boyunca her anının takip edildiğini YENİÇAĞ yazmıştı.

Öncelikle Erhan Karaal’ın sağlığına ilişkin son durumu paylaşalım.

Karaal kurtarıldığı günden bugüne kadar halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

Peki, neden?

Erhan Karaal’ın tırnaklarının söküldüğü ve demir çubukla dövüldüğü, işkence edildiği medyada yer aldı. Yazılmayanlar da var!

YENİÇAĞ’ın edindiği bilgilere göre, saldırganlar Erhan Karaal’a kaçırıldığı günden kurtarıldığına güne kadar bir damla su bile vermedi. Karaal’ı en çok etkileyen bu oldu. Hiçbir sıvı alamayan Erhan Karaal’ın böbrekleri adeta darbe yemiş oldu.

Saldırganlar, Erhan Karaal’a en ağır işkenceleri ettiler ve istediklerini alamadılar. Saldırganlar 300 kilo altın soruyorlardı ancak Erhan Karaal’ın böyle bir altından bilgisi yoktu.

Silahlar çıkınca Erhan Karaal yolun sonuna geldiğini anladı. Karaal, saldırganlardan “son isteği” olduğunu belirtti.

Erhan Karaal şöyle dedi:

“Beni öldüreceksiniz anladığım kadarıyla… Ölmeden önce son isteğim var. Bir bardak su verin, bir de dua edeyim, öyle öldürün.”

Erhan Karaal suyunu içti ve ellerini semaya açıp dua etmeye başladı.

İşte tam da Erhan Karaal’ın son isteği olarak dua ettiği sırada polisler içeriye girdi ve Karaal’ı kurtardı.

ERHAN KARAAL’I KURTARAN GÜÇ: MEDYA

Erhan Karaal kaçırıldıktan sonra yetkililerin tüm imkanları seferber etmesi biraz zaman aldı. Karaal’ın kaçırılmasının ilk saatlerinde ailesi ve avukatı bir an evvel kamera kayıtları alınıp harekete geçilmesini istiyordu. Ancak polisler ise henüz tüm gücü seferber edebilmiş değildi.

Erhan Karaal’ın ailesinin ve avukatının medyaya konuşmasıyla tüm yetkili makamlar olayı duymuş oldu. İstanbul Emniyeti’nde hemen bir özel kurtarma ekibi kuruldu.

Sonrasında…

Bir mucize yaşandı ve Erhan Karaal kurtarıldı.