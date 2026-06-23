Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden 17 Haziran Çarşamba günü kaçırıldı.

“Polisiz, senin Vatan Emniyet’e götüreceğiz” diyen 4 kişi Erhan Karaal’ı zorla araca soktu ve kafasını bacaklarının arasına sıkıştırarak kaçırdı.

Yolda duruldu ve aracın yanına yanaşan bir başka araca Erhan Karaal geçirildi. Sonra bir daha araç değiştirildi. Araçtakiler Kürtçe konuştuklarından Erhan Kaaral ne konuştuklarını anlamıyordu. Kafasını bacaklarının arasına bastırdıkları için de nereye gittiklerini ve nerede olduklarını bilmiyordu.

Erhan Karaal ifadesinde iki kez Avrasya Tüneli’nden geçtiklerini radyodan geçiş sırasında anons yapılması nedeniyle duyduğu söylemişti.

Iraklı olduğunu söyleyen bir şoförün aracına geçirildiğinde ise biraz Türkçe konuştuklarını Iraklı kişinin Esentepe’deki sanayi bölgesine gitmeyi teklif ettiğini “Orası bizim bir şey olmaz” dediğini yine ifadesinde aktarmıştı Erhan Karaal…

İşkenceler yapıldı, demir çubuklarla dövüldü ve hatta tırnakları dahi söküldü. Korkunç işkencenin sonunda saldırganların istediği 300 kilogram altının yerini söylemesiydi. Ancak Erhan Karaal da bilmediği şeyi söylemezdi. Biriktirdiği 2 milyon parası olduğunu söyleyip onu teklif etti ve fakat bu para saldırganlara çok komik geldi, “biz sana 2 milyon verelim” diye dalga geçtiler.

Son anda artık ölmek üzereyken polis geldi ve Erhan Karaal’ı kurtardı. Tüm medyada bu dehşet veren kaçırılma olayı anlamlandırılmaya çalışılıyor. Ancak bilgiler kısıtlı…

YENİÇAĞ, Erhan Kaaral’ın kaçırılmasında bilinmeyenleri açıklıyor. Öncelikle, Erhan Karaal’ın ifadesinden bir detayı hatırlayalım.

Erhan Karaal kaçırıldığı gün, çocukları aile hekimine götürdüğünü sonra Aydınevler’de diyetisyeniyle görüştüğünü ve sonra da Silivri’ye duruşmayı takip etmeye gittiğini anlattı.

Silivri’den döndükten sonra eve geldiğini bir süre evde vakit geçirdikten sonra bir üst sokaktaki kayınvalidesine gittiğini söylemişti. Tüm bu süreçlerde hiç takip edildiğini fark etmediğini söylüyordu Erhan Karaal…

YENİÇAĞ’ın ulaştığı bilgilere göre, Erhan Karaal adım adım takip edildi.

Erhan Karaal’ın aracında yapılan incelemede “takip cihazı” tespit edildi. Bulunan takip cihazı konusunda Erhan Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal’a da bilgi verildi.

Bir hafta boyunca her adımı takip edilen Erhan Karaal’ın rutini, neler yaptığı incelendi ve takip edildi.

Uzmanlara göre, Erhan Karaal’ın aracından çıkan takip cihazı, basit bir çeteyi değil de teknolojiyi iyi kullanabilen bir çeteyi işaret ediyor.