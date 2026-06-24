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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana karşı karşıya geldi.

Turnuvaya galibiyetle başlayan iki ekibin mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükselterek grup liderliğini paylaşmayı sürdürdü.

İNGİLTERE YÜKLENDİ, GANA SAVUNDU

Karşılaşmaya Thomas Tuchel'in öğrencileri baskılı başladı. Maç boyunca topun büyük bölümünü kontrol eden İngiltere, özellikle Noni Madueke'nin sağ kanattaki etkili oyunuyla rakip yarı sahaya yerleşti.

Ancak Gana, Thomas Partey liderliğinde savunmada son derece disiplinli bir görüntü sergiledi. Afrika temsilcisi ilk yarı boyunca rakibine ciddi boşluklar vermedi.

İlk 45 dakikada İngiltere yüzde 80'in üzerinde topa sahip olmasına rağmen net fırsat üretmekte zorlandı ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

GANA HIZLI HÜCUMLARLA ETKİLİ OLDU

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İngiltere, 57. dakikada Anthony Gordon ile ilk isabetli şutunu çekebildi.

Gana ise savunmadaki direncini sürdürürken zaman zaman hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalıştı. Abdul Fatawu ve Prince Adu'nun oyuna girmesiyle hücumda hareketlenen Afrika temsilcisi, son bölümde sürpriz bir galibiyetin de kapısını araladı. Ancak özellikle Adu ile yakaladığı gol fırsatını değerlendiremedi.

İNGİLTERE SON BÖLÜMDE ÜST ÜSTE KAÇIRDI

Maçın son dakikalarında İngiltere galibiyete çok yaklaştı. 87. dakikada Bukayo Saka'nın şutunu kaleci Benjamin Asare kurtarırken, hemen ardından Nico O'Reilly'nin kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Harry Kane ise uygun pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

90+3. dakikada Marc Guehi'nin kafa vuruşunda ise savunmadan Kojo Peprah Oppong çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle takımını kurtardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

GRUPTA SON DURUM

İlk maçta Hırvatistan'ı mağlup eden İngiltere ile Panama'yı yenen Gana, bu beraberlikle puanlarını 4'e çıkardı. L Grubu'nda son hafta öncesi liderlik yarışı büyük heyecana sahne olacak.