Eskişehir'de bitkisel ürünler üzerine hizmet veren deneyimli aktar Metin Ağılönü, zayıflama sürecinde olan kişilerin doğal yöntemlere ilgisinin arttığını ifade ederek son dönemin en popüler ürününü açıkladı.
Ezber bozan doğal zayıflama sırrı: Aktarların önünde kuyruk oluşacak, bir tatlı kaşığı yetiyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilo verme ve form tutma arayışında olan vatandaşlar, aktarların yolunu tutmaya devam ediyor.Kaynak: İHA
Suyla Temas Edince Jele Dönüşüyor, Mideyi Tok Tutuyor
Karnıyarık otu tohumunun vücut üzerindeki olumlu etkilerine ve kilo kontrolündeki rolüne değinen Ağılönü, ürünün çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:
"Şimdiki gündemimizde karnıyarık otu tohumu var. Karnıyarık otu tohumu, çok yüksek bir lif yapısına sahiptir. Bu sayede suyla temas ettiği an şişerek jelimsi bir kıvam alır ve mide boşalmasını geciktirir.
Vücuda ciddi bir tokluk hissi verdiği için kişilerin ani tatlı krizlerini de önler. Kilo verme sürecinde destekleyici bir tohum olmasının yanı sıra mide, bağırsak ve kan şekeri dengesini de sağlar; bağırsakları temizleme özelliği vardır."
Nasıl Tüketilmeli? (Yoğurt ve Su Alternatifi)
Ürünün doğru kullanım şekilleri ve alternatif tüketim metotları hakkında pratik bilgiler paylaşan Ağılönü, iki farklı tarif verdi:
Su İle Kullanım: Sabahları aç karnına, bir su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırılır. Yaklaşık 5-10 dakika jel kıvamını alması için beklendikten sonra içilir.
Yoğurt İle Kullanım: Bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar ilave edilerek 10 dakika bekletilir ve ardından tüketilir.
Glutensiz Tarifler İçin: Karnıyarık otu tohumu, yapışkan yapısı sayesinde gluten hassasiyeti (Çölyak vb.) olan kişiler için hamur işlerinde kıvam artırıcı bir bağlayıcı olarak da kullanılabilir.
"Diyet Yapmazsanız Bitkilerin Etkisi Azalır"
Bitkisel ürünlerin kullanımında ölçünün kaçırılmaması ve sabırlı olunması gerektiğinin altını çizen aktar Metin Ağılönü, zayıflamak isteyen vatandaşlara şu hayati uyarılarda bulunarak konuşmasını tamamladı:
Ölçünün Dışına Çıkmayın: "Vatandaşlarımız bunları kullanırken verilen ölçü miktarında muhakkak kalmalı, dışına çıkmamalıdır. 'Beni zayıflatacak, bağırsaklarımı çalıştıracak' mantığıyla aşırı tüketim doğru değil. Yüzde yüz zayıflatır diye bir iddia olamaz ancak müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler çok büyük etkileri olduğunu gösteriyor."
Chia ve Keten Tohumu Desteği: "Bu süreçte lif desteğini zenginleştirmek adına karnıyarık otunun yanı sıra keten tohumu ve chia tohumu kullanımına da devam edilebilir."
Asıl İş Kişinin Kendisinde Bitiyor: "Bu tarz zayıflama yöntemleri doğrudan kişinin iradesine bağlıdır. Kişi diyetine dikkat etmez, yediklerini içtiklerini kontrol altında tutmazsa, dünyanın en iyi bitkisini de kullansa alacağı etki minimuma inecektir."