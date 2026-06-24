Ezber bozan doğal zayıflama sırrı: Aktarların önünde kuyruk oluşacak, bir tatlı kaşığı yetiyor

Suyla Temas Edince Jele Dönüşüyor, Mideyi Tok Tutuyor

Karnıyarık otu tohumunun vücut üzerindeki olumlu etkilerine ve kilo kontrolündeki rolüne değinen Ağılönü, ürünün çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

"Şimdiki gündemimizde karnıyarık otu tohumu var. Karnıyarık otu tohumu, çok yüksek bir lif yapısına sahiptir. Bu sayede suyla temas ettiği an şişerek jelimsi bir kıvam alır ve mide boşalmasını geciktirir.

Vücuda ciddi bir tokluk hissi verdiği için kişilerin ani tatlı krizlerini de önler. Kilo verme sürecinde destekleyici bir tohum olmasının yanı sıra mide, bağırsak ve kan şekeri dengesini de sağlar; bağırsakları temizleme özelliği vardır."