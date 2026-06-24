Eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle evlilik hayatının çekilmez hale geldiğini öne süren K.L., Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın, eşinin hem kendisine hem de ev yaşamına yönelik aşırı tutumlu tavırlarının evlilik birliğini temelinden sarstığını ileri sürdü.
Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik boşanma ve tazminat sebebi
Eşine “çay demleme”, “ışığı yakma”, “sifonu çekme” diyerek baskı kuran aşırı cimri kocaya Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar geldi. Temel ihtiyaçların kısıtlanmasının boşanma ve tazminat nedeni sayıldığı dosyada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.Kaynak: İHA
TEMEL İHTİYAÇLAR BİLE KARŞILANMADI
Dava dilekçesinde, eşinin eve misafir gelmesini istemediğini, evin yaşanabilir koşullardan uzak olduğunu ve temel ihtiyaçların dahi yeterince karşılanmadığını belirten K.L., yaşadığı sıkıntıları mahkemeye anlattı.
ÇAY DEMLEMEK BİLE YASAK
K.L., eşinin kendisini sürekli olarak, "banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin" gibi gerekçelerle azarladığını, hakaret ettiğini ve zaman zaman evden kovduğunu iddia etti. Evde kalan son gıda ürününün tüketilmesini beklediğini, bir adet patates dahi bulunsa yeni alışveriş yapmadığını öne süren genç kadın, eşinin "Çay demlememi bile yasakladı" sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.
KİŞİSEL BAKIM YAPMIYOR İDDİASI
Eşinin kişisel bakımına da özen göstermediğini belirten K.L., ayrıca sürekli olarak kendisini aldatabileceği yönünde imalarda bulunduğunu söyledi. Yaşanan olaylar nedeniyle evlilik birliğinin geri dönülmez şekilde sarsıldığını savunan kadın, mahkemeden boşanma kararı verilmesini istedi.
TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ
Davacı kadın, aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasının yanı sıra 30 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.
Yargıtay’ın değerlendirmesinde ise eşini temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakacak düzeydeki aşırı cimriliğin boşanma ve tazminat nedeni sayılabileceği vurgulandı.