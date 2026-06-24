Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik boşanma ve tazminat sebebi

ÇAY DEMLEMEK BİLE YASAK

K.L., eşinin kendisini sürekli olarak, "banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin" gibi gerekçelerle azarladığını, hakaret ettiğini ve zaman zaman evden kovduğunu iddia etti. Evde kalan son gıda ürününün tüketilmesini beklediğini, bir adet patates dahi bulunsa yeni alışveriş yapmadığını öne süren genç kadın, eşinin "Çay demlememi bile yasakladı" sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.