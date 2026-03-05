Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ergenekon davalarında görev alan ve aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu FETÖ’cü 11 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıkların, görev yaptıkları dönemde örgüt hiyerarşisi doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla yargılanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ergenekon davası mağdurlarından Muammer Karabulut duruşmada Karabulut tutuksuz yargılanan savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın’ın da tutuklu yargılanmasını istedi. Haklarında “kamu hukuku kapsamında” dava açılan 11 eski hakim ve savcıdan 6’sının firari olduğu, 3’ünün cezaevinde bulunduğu ve 2’sinin ise tutuksuz yargılandığı ifade edildi.

İki savcı hakkında tutuklama talebine ilişkin karar Yargıtay tarafından verilecek.