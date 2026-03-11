Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. ABD, İsrail - İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın geçşlere kapatılması, küresel piyasları sarstı. Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geldi.
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı
Akaryakıt fiyatlarına zam durdurulamıyor. Orta Doğu'daki krizin doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatlarını Eşel Mobil de durduramadı. Akaryakıta zam geldi.Derleyen: Aykut Metehan
11 Mart itibariyle benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.
İşte 11 Mart 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 61.11 TL
Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 60.95 TL
Motorin litre fiyatı: 65.12 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.07 TL
Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.35 TL
Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
EŞEL MOBİL NEDİR?
Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.