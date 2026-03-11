Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı

Akaryakıt fiyatlarına zam durdurulamıyor. Orta Doğu'daki krizin doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatlarını Eşel Mobil de durduramadı. Akaryakıta zam geldi.

Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 1

Akaryakıta zam yağmuru devam ediyor. ABD, İsrail - İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın geçşlere kapatılması, küresel piyasları sarstı. Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geldi.

1 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 2

11 Mart itibariyle benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.

2 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 3

İşte 11 Mart 2026 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları

3 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.11 TL

Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

4 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.95 TL

Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

5 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.07 TL

Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

6 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.35 TL

Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

7 8
Akaryakıta zam: Pompa alev aldı, Eşel Mobil zamları durduramadı - Resim: 8

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

8 8
