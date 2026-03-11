Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid’de teknik direktör koltuğu yeniden tartışma konusu oldu.
Arda Güler ile anlaşamıyordu: Real Madrid biletini kesiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın sonucuna göre, Arda Güler’i sevindirebilecek bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, genç teknik adam Álvaro Arbeloa’nın kulüpteki geleceğini ciddi şekilde sorgulatmaya başladı
Kulüp içinde artan baskı ve taraftarın memnuniyetsizliği, İspanyol çalıştırıcının görevde kalıp kalamayacağına dair belirsizliği büyütüyor.
Geçtiğimiz günlerde oyundan çıkardığı Arda Güler'in tepkisiyle karşılaşan ve 'Ona benim kadar kim süre verdi?' diyen Arbeloa, turu tehlikeye atacak bir sonuçta kapının önüne konabilir.
Arbeloa’nın göreve geldiği günden bu yana en zor dönemini yaşadığı konuşuluyor. Özellikle Albacete karşısında Copa del Rey’de yaşanan beklenmedik elenme, kulüp yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Bunun yanı sıra ligde Osasuna ve Getafe karşısında alınan mağlubiyetler de tabloyu daha da ağırlaştırdı. Bu sonuçlar, takımın şampiyonluk yarışındaki umutlarını zora sokarken teknik ekibin üzerindeki baskıyı artırdı.
Uluslararası maç arasına kadar Madrid ekibini zorlu bir fikstür bekliyor. La Liga’da Elche ve ezeli rakip Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşmalar sezonun gidişatı açısından kritik görülüyor. Ancak asıl büyük sınav Avrupa’da olacak.
CITY MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Madrid temsilcisi, Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Manchester City ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin hem sezonun hem de teknik direktörün geleceğini belirleyebileceği değerlendiriliyor.
ARBELOA’NIN KREDİSİ AZALIYOR
Fichajes’te yer alan habere göre kulüp yönetiminin Arbeloa’ya olan güveni son haftalarda belirgin şekilde sarsıldı. Sezon başında projeye istikrar kazandırması için desteklenen genç teknik adamın hata payının artık oldukça azaldığı ifade ediliyor.
Madrid cephesinde genel görüş net: Eğer takım hedeflerini korumak istiyorsa sahada hızlı bir toparlanma şart. Aksi halde teknik direktör değişikliği ciddi şekilde gündeme gelebilir.
Futbolda milli maç araları, kulüplerin teknik direktör kararlarını gözden geçirdiği dönemler olarak biliniyor. Yaklaşan uluslararası ara da Real Madrid için benzer bir dönüm noktası olabilir.
Eğer Madrid temsilcisi, Manchester City karşısında Avrupa’ya veda eder ve ligde yeni puan kayıpları yaşarsa Arbeloa’nın görevde kalması oldukça zor görünüyor. Böyle bir senaryoda yönetimin hızlı bir değişim kararı alabileceği konuşuluyor.