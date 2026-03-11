Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus’u eleyen Galatasaray, çeyrek final yolunda Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılar, RAMS Park’ta konuk ettiği İngiliz devini Mario Lemina’nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanları da güncellendi.