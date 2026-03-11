Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus’u eleyen Galatasaray, çeyrek final yolunda Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılar, RAMS Park’ta konuk ettiği İngiliz devini Mario Lemina’nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanları da güncellendi.
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 12
Ülkemiz 9. sıradaki yerini kordu. İşte UEFA puanları...
2 12
1- İngiltere: 113.130
3 12
2- İtalya: 98.303
4 12
3- İspanya: 92.359
5 12
4- Almanya: 88.688
6 12
5- Fransa: 80.141
7 12
6- Portekiz: 69.266
8 12
7- Hollanda: 67.012
9 12
8- Belçika: 61.850
10 12
9- TÜRKİYE: 51.475
11 12
10- Çekya: 48.325
12 12
Kaynak: Spor Servisi