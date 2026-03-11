Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus’u eleyen Galatasaray, çeyrek final yolunda Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılar, RAMS Park’ta konuk ettiği İngiliz devini Mario Lemina’nın golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası UEFA ülke puanları da güncellendi.

1 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 2

Ülkemiz 9. sıradaki yerini kordu. İşte UEFA puanları...

2 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 3

1- İngiltere: 113.130

3 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 4

2- İtalya: 98.303

4 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 5

3- İspanya: 92.359

5 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 6

4- Almanya: 88.688

6 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 7

5- Fransa: 80.141

7 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 8

6- Portekiz: 69.266

8 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 9

7- Hollanda: 67.012

9 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 10

8- Belçika: 61.850

10 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 11

9- TÜRKİYE: 51.475

11 12
Galatasaray'ın zaferinin ardından ülke puanı güncellendi: UEFA sıralaması - Resim: 12

10- Çekya: 48.325

12 12
Kaynak: Spor Servisi
