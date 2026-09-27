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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fon' iddiasıyla gündem olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul ettiğini açıkladı.

"ERDOĞAN, FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN GÖREVDEN AF TALEBİNİ KABUL ETTİ"

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası hakkında Ömer Çelik, "Fatma Betül Hanım'ın MYK ve MKYK üyeliklerinden af talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım, şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir" dedi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Fon krizi konusunda usulsüzlük, yolsuzluk yapan herkes hesap verecek. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 'yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumları titizlikle ele alınacaktır."

NE OLMUŞTU?

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı iddia edildi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre "255 liradan ÖZATA hisseden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş" demişti.

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya dün akşam saatlerinde görevinden affını istemişti.