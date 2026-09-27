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Özata Denizcilik’e ilişkin fon ve hisse işlemleri üzerinden yürüyen tartışmalar sürerken, şirket yönetiminde yaklaşık bir ay önce gerçekleşen bir istifa yeniden gündeme geldi. Gazeteci Barış Pehlivan, şirketin eski bağımsız yönetim kurulu üyesi İskender Balcı’nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğunu öne çıkardı.

KAP’A İSTİFA BİLDİRİMİ YAPILDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki kayıtlara göre Özata Denizcilik, 28 Ağustos’ta yaptığı açıklamada İskender Balcı’nın “kişisel nedenlerle” 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğini duyurdu.

31 Ağustos tarihli ikinci KAP bildiriminde ise Balcı’nın istifasının kabul edildiği, Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinden de ayrıldığı belirtildi. Balcı’nın yerine 1 Eylül’den itibaren Prof. Dr. Talat Ulussever atandı.

BAKAN YARDIMCISININ DAMADI OLDUĞUNU YAZDI

İstifayı gündeme taşıyan gazeteci Barış Pehlivan, Balcı’nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğunu belirtti. Pehlivan, zamanlamaya dikkat çekerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de konuyla ilgili soru yöneltti.

ŞİRKETTE FARKLI GÖREVLER ÜSTLENMİŞTİ

KAP kayıtları, Balcı’nın Haziran 2026’da da Özata Denizcilik’in bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğunu gösteriyor.

Balcı’nın istifasının, son günlerde Özata Denizcilik hisseleri ve şirketle bağlantılı isimler hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Ancak KAP bildiriminde istifanın gerekçesi yalnızca “kişisel nedenler” olarak açıklandı; kamuya açık bildirimde istifa ile daha sonra gündeme gelen iddialar arasında bir bağlantı kurulmuyor.