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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de partisinin Karesi İlçe Kongresi’nde konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel; sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri, emeklilerin ekonomik durumu, fon soruşturması ve Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme getirilen iddialar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Özel, Kaya ve eşiyle ilgili rakamları aktararak Erdoğan’a şu soruyu yöneltti:

“Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını geri alacak mısın?”

Özel ayrıca fonda işlem yaptığı öne sürülen diğer isimlerle ilgili de hesapların incelenip incelenmeyeceğini sordu.

“HESAPLARINA EL KOYACAK MISIN?”

YENİ Parti lideri Özel, konuşmasında gündemdeki iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sorularını sürdürerek “Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca mevcut kabineden bazı isimlerin ve Adalet Bakanlığı bürokrasisinden kişilerin de söz konusu fonda işlem yaptığı yönündeki iddiaların araştırılmasını istedi.

"PEKİ ARADAKİ PARA KİMDEN?"

Özel'in dikkat çeken açıklaması şöyle;

"Bunların mal varlıklarına el koyun, dünyaya kaçırdıkları parayı muhatap devletlerden geri isteyin ve fona para yatıran herkesi mağdur etmeden bu sorunu çözün.’ Buna kulaklarını kapattılar. Dediler ki, ‘Hiç merak etmeyin öyle olacak, böyle olacak.’ İlk günden söyledim. ‘Geçmiş dönem bakanlarınız var’ dedim. ‘Cevap verin’, tık yok. ‘Mevcut kabineden bakanlar var’ dedim, ‘Cevap verin’, yok. ‘Bir bakanlığın en üstünde adalet dağıtan bakanlığın bürokrasisinin üst düzey yöneticilerinin burada işlem yaptığı söyleniyor’ dedik. Tık yok. Dün Parti Sözcümüz ilkini açıkladı. Geçmiş dönem bakan, düne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Geçmişte İBB bursuyla büyüyen hani yurtdışına gidecek, parası yok. İstanbul Büyükşehir burs vermiş, giden kişi. Kendisi hesaba 63 milyon lira yatırmış. 2 milyar liradan fazlasını çekmiş.

Bakın Nisan’da giriyor ve 63 milyon lira. Eylül ayında felaket yaşanmadan kapıyor kaçıyor. 2 milyar lira. Bakın 63 milyon televizyonu başındaki vatandaşa söyleyeyim. 63 milyon koyduğu para şöyle bir paradır. Örneğin 6 milyon liralık evden, 10 ev parası koymuş. Beş ay sonra bunun 24 katını almış. 240 daire parası alıp kaçmış. Peki aradaki para kimden? Aradaki para çok kazandırıyormuş diye kandırdıkları 3 bin lirasını, 5 bin lirasını, 10 bin lirasını bu fona yatırmış garibanlardan. Ağırlıklısı da kendilerine yakın seçmenlerden. ‘Faizden korkarız, borsa helaldir’ diyerek ya da ‘Bütün AK Parti’nin üst düzeyleri burada’ diye söylentileri yayıp bu insanlara güven telkin edip paralarını alıp kaçtılar. Şimdi baskımızla, toplumun baskısıyla ‘Cumhurbaşkanımıza söyledim, şimdilik görevlerimden çekiliyorum.’

Buradan Erdoğan’a söylüyorum. Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını geri alacak mısın? Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın? Mevcut kabinede, fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıran, isimleri tek tek belli. Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin? Erdoğan ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın. Kabinedeki bakanlığın, Adalet Bakanlığı bürokrasisinin, saraydakilerin, bütün üst düzey AK Partililerin bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, milletin hakkı tahsil edilmeden, bunlar cezalandırılmadan, bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur.”

“SEN BİR KORKAKSIN”

Sosyal medya platformlarına yönelik hesap kapatma ve erişim engellerini eleştiren Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özel, “Güçlü iktidar, eleştiriden, düşünceden, itirazdan asla ve asla korkmaz” diyerek, eleştiri yapan kişilerin hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanan Özel, “Sen bir emekli öğretmenin sosyal medyadaki eleştirisinden bile korkacak, gazetecilerin eleştirilerini görmemek için hesapları kapatacak bir korkaksın” dedi.

Özel ayrıca sosyal medya platformlarının yöneticilerine de çağrıda bulunarak, erişim engelleri ve hesap kapatma kararlarının hukuki boyutlarının takip edildiğini söyledi.

“BİR BÜYÜK SOSYAL PATLAMANIN EŞİĞİNDEYİZ”

Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Özel, özellikle emekliler ve asgari ücretlilerin yaşadığı geçim sıkıntısını gündeme taşıdı.

Emeklilerin “tarihin görülmüş en büyük vefasızlığı” ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Özel, geçmişteki emekli maaşı ile bugünkü maaşın alım gücünü çeyrek altın üzerinden karşılaştırdı.

Özel, “Bir büyük sosyal patlamanın eşiğindeyiz” sözlerini yineleyerek, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların giderek ağırlaştığını ileri sürdü.

Konuşmasında Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memuruna da değinen Özel, olayın ekonomik ve sosyal sorunların geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

ERDOĞAN’A ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandık çağrısında da bulundu.

Geçmiş yıllardaki ekonomik ve siyasi gelişmeleri hatırlatan Özel, Erdoğan’ın geçmişte dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a yönelik sözlerini gündeme getirdi.

“Biz kimseye yaşından dolayı saygısızlık yapmayız” diyen Özel, ardından Erdoğan’a “Getir o sandığı, geç karşımıza” diye seslendi.

Özel, “Kendine güveniyorsan hodri meydan. Çık karşımıza. Kararı emekliler versin, kararı emekçiler, kararı Balıkesir, kararı Türkiye versin” ifadelerini kullandı.

FON İDDİALARI ÜZERİNDEN ERDOĞAN’A SORULAR

Özel’in konuşmasında en dikkat çeken bölümlerden biri de fon soruşturmasına ilişkin iddialar oldu.

Özel, borsada milyonlarca küçük yatırımcının bulunduğunu belirterek, bazı yatırımcıların yüksek kazanç vaadiyle fonlara yönlendirildiğini söyledi. Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen işlemlerle ilgili daha önce Meclis’e 15 maddelik kanun teklifi hazırladıklarını belirten Özel, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Özel, eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen hisse işlemleri iddialarını da konuşmasına taşıdı.

Kamuoyuna yansıyan iddialarda Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleri üzerinden yüksek tutarlı kazanç elde ettiği öne sürülmüştü. Bu rakamlar farklı kaynaklarda ve açıklamalarda farklı şekilde aktarılırken, iddiaların hukuki ve resmi süreçleri de gündemde.

Özel ise Erdoğan’a, “Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını geri alacak mısın?” diye sordu.

Özel ayrıca fon işlemlerinde bulunduğunu öne sürdüğü mevcut kabine üyeleri ve kamu bürokrasisiyle ilgili de Erdoğan’dan açıklama istedi.

“BU SOYGUNUN BAŞ SORUMLUSUDUR”

Özel, konuşmasının devamında hükümete yönelik eleştirilerini sürdürerek, fon soruşturmasındaki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

“Milletin hakkı tahsil edilmeden, bunlar cezalandırılmadan, bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur” ifadelerini kullanan Özel, Erdoğan’a “Bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın” diye seslendi.

Kaya çiftiyle ilgili iddialar ise soruşturma ve inceleme süreçleri kapsamında gündemde bulunuyor. Kaya’nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığı ve çiftin mal varlıklarına ilişkin tedbir talebinin gündeme geldiği de haberleştirildi.

“TÜRKİYE’NİN YENİ SİYASETE İHTİYACI VAR”

Özel, konuşmasının sonunda partisinin iktidar hedefini de dile getirdi.

“Türkiye’nin yeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Türkiye’nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır” diyen Özel, YENİ Parti’nin iktidara gelmesi gerektiğini söyledi.

ÖNSEÇİMDE “YENİ NESİL SİYASET” MESAJI

Özgür Özel, YENİ Parti’nin parti içi seçim sistemine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Özel, delege sistemi yerine üyelerin doğrudan oy kullandığı bir yapı oluşturduklarını belirterek, “Bundan sonra söz, karar, yetki üyenindir, denetim üyenindir” dedi.

Özel ayrıca seçilecek ilçe yönetimlerinin yalnızca parti içindeki çalışmalara değil, önümüzdeki seçim sürecine odaklanacağını söyledi. Özel, konuşmasını “Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak” sözleriyle tamamladı.