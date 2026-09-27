AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan 'fon' iddiaları sonrası dün istifa etti. Kaya'nın istifanın ardından ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik isim vermeden, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

'HER TÜRLÜ YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDİLECEK'

AK Partili Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

AK Parti'miz her zaman "doğru"ların yanında "yanlış"ların karşısındadır. AK Parti'mizin "kuruluş felsefesi" ve "varlık sebebi" budur.

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın "sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır"

ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele "tavizsiz" verilecektir.

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.

Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, "benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak" çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti'mizde "siyasetimizin alfabesi" her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.

NE OLMUŞTU?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak yaklaşık dört ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği ve eşi İlyas Kaya’nın da 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği öne sürülmüştü.

Böylece çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilmiş ve bu iddialar AK Parti kanadından isimler de dahil büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kaya iddiaların ardından dün AK Parti'den istifa etti.