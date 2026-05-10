Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm annelerin bu özel gününü tebrik etti. Mesajında anneliğin kutsallığına ve toplumsal inşadaki kritik rolüne değinen Erdoğan, annelerin şefkat ve fedakarlıklarıyla hayata yön verdiğini belirtti.

"ANNELERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR"

Erdoğan mesajında, medeniyetimizin annelere verdiği değere işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerimizin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyoruz. Onların refahı ve huzuru için çalışmaya devam ediyoruz."

"TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİMİZE ANNELERİMİZLE ULAŞACAĞIZ"

Güçlü Türkiye hedefinde kadınların ve özellikle annelerin emeğinin silinemez bir iz bıraktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Mesajının sonunda tüm annelere sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, ebediyete intikal etmiş anneleri de unutmadı: "Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."