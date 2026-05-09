Türkiye genelinde devam eden "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarının 108. durağı, siyasi açıdan sembolik önemi büyük olan Rize oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rizeli siyasetçilerle birlikte halkın karşısına çıktı.

"YİRMİ BEŞ SENE ÖNCE GÖNDERDİK, HESABINI TUTAMIYORLAR!''

Miting alanındaki sokak röportajlarında Rizeli vatandaşların samimi ve sert tepkileri dikkat çekti. Rize’nin bereketine vurgu yapan bir vatandaş, iktidara yönelik şu ilginç ifadeleri kullandı: "Rize çok bereketli memleket. Biz buradan 25 sene önce tek bir yüzlükten berisini gönderdik, şimdi parasının hesabını bin tane muhasebeci yapamıyor. İnşallah Özgür Özel’e de bu yetkiyi vereceğiz, buradan göndereceğiz.''

"EKMEK 20 LİRA OLDU, GARİBANI DÜŞÜNEN YOK!"

Ekonomik krizin mutfaktaki yangını Rize’de de en sert haliyle hissediliyor. Bir başka Rizeli vatandaş ise geçim sıkıntısını şu sözlerle özetledi: "Rize bitti kardeşim. Bir çayımız vardı, o da bitti. Asgari ücrete, emekliye ne verdi? Hiçbir şey! Ne yapsın bu millet, bu millet aç aç, Rizeli bitti, sorsan Erdoğan Rizeli, Bir ekmek oldu 20 lira. Dünya lideri diyorlar ama vatandaşı, garibanı kimse düşünmüyor."