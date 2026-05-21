Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Jeffrey Epstein’ın ilk kez hapse girdiği dönemde cezaevi kayıtlarına göre onu en az 67 kez ziyaret eden isim Nadia Marcinko’ydu. Yedi yıl boyunca Epstein’in kız arkadaşı olduğu iddia edilen Marcinko, aynı zamanda özel jetinde yardımcı pilotluk yaptı ve yıllarca kamuoyundan uzak bir yaşam sürdürdü. Ancak şimdi yeniden gündemde.

Marcinko, Epstein’ın 2008 yılında yaptığı ve bazı isimlere kovuşturmadan muafiyet sağlayan tartışmalı anlaşmada “olası suç ortakları” arasında yer alan dört kadından biri olarak gösteriliyor. ABD’de bazı Kongre üyeleri, Epstein’ın eski yardımcıları Sarah Kellen ve Lesley Groff’un yanı sıra Marcinko’nun da yeniden soruşturulmasını talep ediyor.

Bugüne kadar hakkında resmi bir suçlama yöneltilmeyen Marcinko’nun avukatları ise onun da Epstein’ın mağdurlarından biri olduğunu savunuyor. Buna karşın, Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetine temel oluşturan ifadelerde bazı mağdurlar, Marcinko’nun da sistemin bir parçası olduğunu öne sürdü.

BBC’NİN ULAŞTIĞI BELGELER

BBC’nin ulaştığı e-postalar ve belgeler, Epstein ile Marcinko arasındaki ilişkinin yalnızca romantik değil, aynı zamanda karmaşık bir güç ilişkisi içerdiğini ortaya koyuyor.

Belgelere göre Marcinko, Epstein ile birlikte çocuk sahibi olmayı planlıyor, onunla sürekli seyahat ediyor ve zaman zaman başka kadınlarla bağlantı kuruyordu. Ancak aynı belgelerde Epstein’ın kontrolcü ve baskıcı tavırlarına dair ifadeler de yer alıyor.

Marcinko’nun daha sonra federal yetkililere verdiği ifadede, Epstein’ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, boğmaya çalıştığını ve merdivenlerden ittiğini anlattığı belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı sansürlü belgelerde adı doğrudan geçmese de, BBC söz konusu ifadenin Marcinko’ya ait olduğunu öne sürüyor.

SLOVAKYA’DAN EPSTEİN’IN ÇEVRESİNE

Nadia Marcinko, Slovakya’da Nadia Marcinkova adıyla dünyaya geldi. Genç yaşta modelliğe başlayan Marcinko’nun yolu, 2003 yılında Epstein’ın yakın çevresindeki isimlerden Jean Luc Brunel aracılığıyla New York’ta Epstein ile kesişti.

Marcinko, federal müfettişlere verdiği ifadede, Brunel’in ayarladığı vizeyle ABD’ye geldiğini ve kısa süre sonra Epstein’ın Palm Beach’teki malikanesine davet edildiğini söyledi.

Uçuş kayıtları, Marcinko’nun daha sonra Epstein’ın Karayipler’deki özel adası Little St. James’e de gittiğini doğruluyor.

O dönem Marcinko yasal olarak yetişkindi ancak Epstein ile arasında 32 yaş fark bulunuyordu. Marcinko, daha sonra müfettişlere Epstein’ın sahip olduğu ekonomik ve sosyal güç nedeniyle kendisini baskı altında hissettiğini anlattı.

“HAYATIM SENİN ETRAFINDA DÖNÜYOR”

BBC’nin ulaştığı e-postalarda, Marcinko’nun Epstein’a olan bağımlılığından rahatsızlık duyduğu görülüyor.

2006 tarihli bir mesajda Marcinko’nun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Seni tanıdığımdan beri hayatım senin etrafında dönüyor, başka hiçbir şeyim yok ve bu beni huzursuz ediyor.”

Başka yazışmalarda ise Epstein’ın Marcinko’nun yaşam tarzından kıyafetlerine kadar birçok konuda kontrol kurduğu görülüyor.

Bir e-postasında Epstein’ın şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Bir evi yönetmeyi öğrenmeni istiyorum… Pazartesiden cumaya tartışma istemiyorum.”

PİLOTLUK EĞİTİMİ ALDI

2009’dan itibaren Marcinko’nun havacılığa yöneldiği ve Epstein’ın onun pilotluk eğitimi için yüksek miktarlarda ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Marcinko daha sonra çeşitli uçuşlarda Epstein’ın özel jetinde yardımcı pilot olarak görev yaptı. Havacılık gazetecisi Christine Negroni, Marcinko’nun bu alanda ciddi eğitim aldığını ve profesyonel şekilde çalıştığını söyledi.

Ancak e-postalar, ilişkilerinin bu dönemde de sürdüğünü gösteriyor.

“MAĞDUR MU, SUÇ ORTAĞI MI?”

ABD’deki tartışmanın merkezinde şimdi kritik bir soru bulunuyor: Epstein’ın çevresindeki bazı kadınlar ne ölçüde mağdur, ne ölçüde sistemin parçasıydı?

Michigan Üniversitesinde insan ticareti mağdurları üzerine çalışan hukuk profesörü Bridgette Carr, bu ayrımın oldukça karmaşık olduğunu belirtiyor.

Carr’a göre temel mesele, kişinin failin baskı ve kontrolünden gerçekten çıkıp çıkamadığı.

Marcinko ise bugün hâlâ kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyor. Avukatı daha önce yaptığı açıklamada, Marcinko’nun yaşadıklarını ileride anlatmak istediğini ancak şu an “iyileşme süreciyle ilgilendiğini” söylemişti.