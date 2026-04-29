Santa Fe New Mexican gazetesinin elde ettiği New Mexico Eyalet Polisi raporuna göre, 32 silahtan oluşan cephaneliğin büyük bir kısmı, Epstein’ın mülkündeki bir garajda bulunan "çok büyük bir silah kasasından" çalındı. Bazıları da Ağustos 2018'de arazideki diğer iki binadan gasp edildi. Binalara zorla girildiği ve garajdaki en az bir pencerenin kırıldığı anlaşıldı. Ayrıca çöl arazisinde lastik izleri bulundu ve bu izler yırtılmış bir çite doğru uzanıyordu.
Yeni skandal ortaya çıktı: Epstein’in kayıp silahları
ABD’de cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni skandal patlak verdi. 2018'de Jeffrey Epstein'ın Zorro Çiftliği'nden düzinelerce silah çalındığı bildirildi , ancak polis soruşturma başlatmaya çalıştığında Epstein'ın çalışanları işbirliği yapmayı reddetti.
Epstein, evine yapılan hırsızlıkla ilgili e-posta yoluyla bilgilendirildi. Hırsızlıkla ilgili haberler, Epstein ve ortaklarını kadınları boğarak öldürdükleri ve naaşlarını gömdükleri yönündeki iddialarla büyük ölçüde tanınan, Santa Fe'nin güneyinde bulunan Zorro Çiftliği'ne yönelik ilk kapsamlı soruşturmasının ortasında geldi.
Epstein'ın istismarına maruz kalanlar, ıssız arazide garip deneylerin yapıldığına dair konuşmalar duyduklarını da anlattılar. Zorro'daki hırsızlık, Epstein'ın cinsel istismardan tutuklandıktan sonra New York'taki bir hapishanede intihar etmesinden yaklaşık bir yıl önce gerçekleşti.
Çiftlik çalışanları hırsızlığı polise bildirdi ve çalınan silahların seri numaralarını kaydetti; ancak polis listeyi istediğinde ve soruşturmayı ilerletmeye çalıştığında, çiftlik personelinden beklenen destek gelmedi.New Mexican gazetesinin haberine göre, personelin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle soruşturma bir ay sonra kapatıldı.
Epstein'ın personele polisle konuşmamaları yönünde talimat verip vermediği belirsizliğini koruyor, ancak FBI'ın Epstein Dosyaları'nda yayınlanan e-postalar, çiftlik yöneticilerini bir avukata yönlendirdiğini gösteriyor. Epstein, 2008'de reşit olmayan birini fuhuşa teşvik etmekten aldığı mahkumiyet nedeniyle 10 yıldır silah bulundurması yasaklanmış olmasına rağmen, bu cephaneliği mülkünde tutmaya devam etti.
Federal hükümet tarafından zorunlu kılınan bu yasağı ihlal etmiş olması, hırsızlıkla ilgili olarak polisle konuşmayı reddetmesinin ardındaki neden olabilir . Epstein Dosyaları'nda ortaya çıkarılan fotoğraflarda, çiftlikte çeşitli genç kadınların yüksek güçlü silahlarla ateş ederken görüldüğü de belirtiliyor.
Epstein, silah koleksiyonu için de hiçbir masraftan kaçınmamıştı; New Mexican gazetesinin haberine göre, bu koleksiyonu saklamak için kullanılan çeşitli dolapların değeri 2013 yılı itibariyle 57.500 dolardı ve "güzel sanat eseri" olarak sigortalanmıştı.
2010 yılında, Epstein'e, kendisi gelmeden önce personelin silahları araziden çıkarması gerekip gerekmediği sorulduğunda, evet cevabını vermişti; ancak silahları, arazide bulunan ve bir personele ait olan bir eve taşımalarını söyleyerek, kısıtlamaya uyarken silahları yakınlarda tutmuştu.