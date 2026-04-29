Yeni skandal ortaya çıktı: Epstein’in kayıp silahları

Santa Fe New Mexican gazetesinin elde ettiği New Mexico Eyalet Polisi raporuna göre, 32 silahtan oluşan cephaneliğin büyük bir kısmı, Epstein’ın mülkündeki bir garajda bulunan "çok büyük bir silah kasasından" çalındı. Bazıları da Ağustos 2018'de arazideki diğer iki binadan gasp edildi. Binalara zorla girildiği ve garajdaki en az bir pencerenin kırıldığı anlaşıldı. Ayrıca çöl arazisinde lastik izleri bulundu ve bu izler yırtılmış bir çite doğru uzanıyordu.