Yeniçağ Gazetesi
21 Mayıs 2026 Perşembe
Parkeleri cam gibi parlatan sır ortaya çıktı: Temizlik suyuna sadece 1 bardak eklemeniz yeterli

Matlaşan, ne kadar temizlenirse temizlensin o ferah ve yeni görünümü vermeyen parkeler, evin genel atmosferini düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir. Üstelik yüksek fiyatlı kimyasal cilalara servet harcamadan da zeminlerinizi ışıl ışıl yapmak mümkün.

Cemile Kurel
Üstelik ihtiyacınız olan malzemeler büyük ihtimalle mutfağınızda zaten var. Temizlik suyuna ekleyeceğiniz basit ama etkili doğal bir karışım sayesinde parkeleriniz yeniden canlı, parlak ve bakımlı görünebilir. Bayram temizliği yaklaşırken evinizde fark yaratacak bu pratik yönteme mutlaka göz atın.

Ev temizliğinde dikkat çeken ilk detaylardan biri, şüphesiz parlak ve temiz görünen zeminlerdir. Ancak bilinçsiz kullanılan ağır kimyasallar zamanla parkelerin yapısını bozabilir; çizilmelere, renk kaybına ve mat bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle son dönemde birçok kişi doğal ve güvenli temizlik yöntemlerine yöneliyor. Özellikle evde kolayca hazırlanabilen doğal karışımlar, parkelerin hem korunmasını hem de göz alıcı bir parlaklığa kavuşmasını sağlıyor.

Ahşap yüzeylerin uzun ömürlü olması için temizlik sırasında aşırı su kullanımından kaçınmak gerekir. Çünkü fazla nem, ahşabın şişmesine ve zamanla deformasyona uğramasına yol açabilir. Bu nedenle parkeleri hafif nemli bir bezle temizlemek en doğru yöntemlerden biridir.

Ayrıca sert süngerler ve aşındırıcı temizlik ürünleri parkelerin doğal yapısına zarar verebilir. Temizlik sonrasında kuru bir bezle yüzeyi silmek ise su lekelerini önleyerek daha pürüzsüz bir görünüm sağlar.

PARKELERİ PARLATAN DOĞAL KARIŞIM

Kimyasal kokular olmadan hijyen sağlayan bu doğal yöntem, özellikle çocuklu ve evcil hayvan bulunan evlerde güvenle tercih ediliyor.

Malzemeler:

1 litre ılık su

1 çay bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla limon suyu

NASIL UYGULANIR?

Tüm malzemeleri bir kovada karıştırın. Mikrofiber bir bezi hazırladığınız karışıma batırıp iyice sıktıktan sonra parkeleri silin.

Karışımdaki sirke kirleri temizlemeye yardımcı olurken, zeytinyağı yüzeye doğal bir canlılık kazandırır. Limon suyu ise hoş ve ferah bir koku bırakır. Düzenli kullanımda özellikle güneş gören alanlardaki mat görünümün azaldığını fark edebilirsiniz.

Parkeler İçin Diğer Doğal Parlatma Yöntemleri

1. Siyah Çay Yöntemi (Koyu Renkli Parkeler İçin)

Malzemeler:

1-2 litre sıcak su

3-4 adet siyah çay poşeti

Hazırlanışı:

Çayları sıcak suda demleyin ve karışımın ılımasını bekleyin. Nemli bir bez yardımıyla parkeleri silin. Çaydaki doğal tanen maddesi, ahşabın rengini belirginleştirerek daha canlı bir görünüm sağlar.

2. Arap Sabunu ve Sirke Karışımı

Malzemeler:

1 kova ılık su

1 yemek kaşığı sıvı Arap sabunu

Yarım çay bardağı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Arap sabununu suya ekleyip tamamen çözünmesini sağlayın. Ardından sirkeyi ilave edin. Bu karışım, parkeleri temizlerken doğal bir parlaklık etkisi bırakır.

3. Bitkisel Yağ ve Limon Cilası

Malzemeler:

Yarım çay bardağı bitkisel yağ

Yarım çay bardağı taze limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri küçük bir şişede karıştırın. Özellikle matlaşmış bölgelere bez yardımıyla dairesel hareketlerle uygulayın. Sonrasında kuru bir bezle fazla yağı alın. Böylece parkeler daha canlı ve parlak bir görünüm kazanır.

Kaynak: Haber Merkezi
