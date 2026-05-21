O bölgede dalından düşen meyveyi toplayan yandı... Cezası 177 bin TL

YERE DÜŞEN MEYVEYİ TOPLAYANA AĞIR CEZA
Singapur’da kamuya ait ağaçlardan düşen mangoları toplamanın ağır para cezalarına yol açabileceğini belirten bir kadının sosyal medya paylaşımı internette gündem oldu.
Instagram kullanıcısı Priyanka Sinha’nın paylaşımına göre, yere düşmüş bir mangoyu almak dahi 5 bin Singapur doları (yaklaşık 177 bin TL) para cezasıyla sonuçlanabiliyor.
KAMUYA AİT MEYVE AĞAÇLARINA DOKUNMAK YASAK
Live Mint’in haberine göre, Singapur’da kamu alanlarına dikilen meyve ağaçlarının devlet mülkü olarak kabul edildiği ifade edildi.
Bu nedenle yetkili kurumlardan izin alınmadığı sürece vatandaşların ağaçlardan meyve toplamasına ya da yere düşen meyveleri almasına izin verilmediği aktarıldı.
AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR
Söz konusu düzenlemenin, Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı ile NParks’ın resmi internet sitesinde de yer aldığı aktarıldı.
Resmi açıklamada şu ifadelere yer aldı:
Devlet arazisinde bulunan ağaçlar ve bu ağaçların meyveleri devlete aittir. Devlet arazilerindeki ağaçların büyük bölümü NParks tarafından yönetilmektedir. Kamuya açık alanlardaki ağaçlardan meyve toplamak veya yere düşen meyveleri almak isteyen kişilerin NParks’tan izin alması gerekmektedir.
İzin olmadan kamu parklarında meyve toplayan kişiler, Parks and Trees Act kapsamında 5 bin Singapur dolarına kadar para cezasına çarptırılabilir. Fiilin doğa rezervleri veya milli parklarda işlenmesi halinde ise ceza 50 bin Singapur dolarına kadar çıkabilir ve/veya 6 aya kadar hapis uygulanabilir