O bölgede dalından düşen meyveyi toplayan yandı... Cezası 177 bin TL

İzin olmadan kamu parklarında meyve toplayan kişiler, Parks and Trees Act kapsamında 5 bin Singapur dolarına kadar para cezasına çarptırılabilir. Fiilin doğa rezervleri veya milli parklarda işlenmesi halinde ise ceza 50 bin Singapur dolarına kadar çıkabilir ve/veya 6 aya kadar hapis uygulanabilir