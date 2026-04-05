Eski İsrailli istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Ben-Menashe, Netanyahu’nun elinde bulunduğu öne sürülen Epstein arşivini, ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmayı engellemek için kullanabileceğini iddia etti.

Katıldığı bir programda konuşan Ben-Menashe, söz konusu arşivin “sabotaj aracı” olarak değerlendirildiğini öne sürerek, diplomatik bir uzlaşma ihtimalinde bu bilgilerin gündeme getirilebileceğini söyledi.

İddialara göre, Epstein dosyalarında yer aldığı öne sürülen bazı hassas içeriklerin, üst düzey siyasi isimleri zor durumda bırakabilecek nitelikte olduğu ileri sürüldü. Ben-Menashe, bu durumun Washington üzerindeki baskı unsurlarından biri olabileceğini savundu.

Ayrıca Epstein’ın yalnızca bireysel bir figür olmadığı, daha geniş bir istihbarat ağı içerisinde kullanılmış olabileceği iddiası da dile getirildi. Bu kapsamda bazı isimlerin sistemli şekilde hedef alınmış olabileceği öne sürüldü.

Ortaya atılan bu iddialar, ABD-İran ilişkileri ve bölgesel dengeler açısından yeni tartışmaları beraberinde getirirken, söz konusu açıklamalara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.