Yeniçağ Gazetesi
21 Mayıs 2026 Perşembe
Onuachu ve Osimhen'i solladı! Türkiye'nin en golcü isminden şok veda: Kulüpler sıraya girdi

Türkiye’de profesyonel liglerde sezonun en golcü ismi Kahramanmaraş İstiklalspor’dan ayrılırken, deneyimli golcünün transferi için birçok kulübün devreye girdiği öne sürüldü.

Türkiye’de profesyonel futbol liglerinde normal sezon sona erdi. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig (Beyaz ve Kırmızı Grup) ve TFF 3. Lig (4 grup) kapsamında şampiyonlar ve küme düşen takımlar netlik kazandı.

Play-off heyecanında ise yalnızca 24 Mayıs’ta oynanacak Esenler Erokspor – Çorum FK karşılaşması kaldı. Mücadeleyi kazanan ekip, Süper Lig’e yükselen son takım olacak.

Öte yandan sezona golcü isimler de damga vurdu. Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde sezonun zirvesinde TFF 2. Lig'de Maraş İstiklal forması giyen Kemal Rüzgar yer aldı.

TÜRKİYE'DE BU SEZON GOL KRALLIĞI LİSTESİ

1- KEMAL RÜZGAR | Maraş İstiklal | TFF 2. Lig | 34 maç 33 gol
2- AYKUT ÇİFT | Kütahyaspor | TFF 3. Lig | 31 maç 31 gol
3- MBAYE DIAGNE | Amed SK | TFF 1. Lig | 36 maç 29 gol
4- ANDERSON TALISCA | Fenerbahçe | Süper Lig | 45 maç 27 gol
5- EREN TOZLU | Erzurumspor FK | TFF 1. Lig | 39 maç 24 gol
6- ERSEL ASLIYÜKSEK | Muş SK | TFF 2. Lig | 38 maç 25 gol
7- EMRE GEMİCİ | 52 Orduspor FK | 3. Lig | 36 maç 24 gol
8- PAUL ONUACHU | Trabzonspor | Süper Lig | 35 maç 24 gol
9- ELDOR SHOMURODOV | Başakşehir | Süper Lig | 44 maç 23 gol
10- BATUHAN ALTINTAŞ | Güzide Gebze | TFF 2. Lig | 33 maç 23 gol
11- VICTOR OSIMHEN | Galatasaray | Süper Lig | 33 maç 22 gol
12- LOIS DIONY | Manisa FK | TFF 1. Lig | 38 maç 22 gol
13- FUAT BAVUK | Elazığspor | TFF 2. Lig | 31 maç 22 gol

Öte yandan deneyimli golcü, dün sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamada takımına veda etti:

VEDA Ama Minnetle...

1 yıl boyunca gururla taşıdığım Kahramanmaraş İstiklalspor forması altındaki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor.

Bu süreçte bana güvenen, destek olan ve her zaman yanımda duran başta Başkanımız Sayın Ahmet Gaffar Akarca’ya, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, kulüp personelimize, takım arkadaşlarıma ve büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte zorlandık ama her zaman bu arma için omuz omuza verdik.

Kahramanmaraş İstiklalspor benim için sadece bir kulüp değil; emeğimin, mücadelenin ve güzel anıların önemli bir parçası oldu.

Kulübümüze bundan sonraki süreçte başarılar diliyor, hak ettiği yerlere ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Hepiniz helal edin...
Her şey için teşekkürler!

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
Daima kalbimde.

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun ayrılığının ardından özellikle TFF 2. Lig'de şampiyonluk kovalayan takımların şimdiden sıraya girdiği iddia edildi.

