Onuachu ve Osimhen'i solladı! Türkiye'nin en golcü isminden şok veda: Kulüpler sıraya girdi

VEDA Ama Minnetle...

1 yıl boyunca gururla taşıdığım Kahramanmaraş İstiklalspor forması altındaki yolculuğum bugün itibarıyla sona eriyor.

Bu süreçte bana güvenen, destek olan ve her zaman yanımda duran başta Başkanımız Sayın Ahmet Gaffar Akarca’ya, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize, kulüp personelimize, takım arkadaşlarıma ve büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte zorlandık ama her zaman bu arma için omuz omuza verdik.

Kahramanmaraş İstiklalspor benim için sadece bir kulüp değil; emeğimin, mücadelenin ve güzel anıların önemli bir parçası oldu.

Kulübümüze bundan sonraki süreçte başarılar diliyor, hak ettiği yerlere ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Hepiniz helal edin...

Her şey için teşekkürler!

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

Daima kalbimde.