Türkiye’yi sarsan maç sonrası TFF’den şok karar: İki kulüp küme düşürüldü

İKİ TAKIMA ALT LİGE DÜŞÜRME CEZASI

Kurul tarafından alınan kararda, “müsabaka sonucunu etkileme eylemi” nedeniyle Şırnak Petrolspor ve Kurtalanspor’a hükmen mağlubiyet cezası verildiği, kulüplerin mevcut puanlarından 6 puan silindiği ve her iki kulübün de bir alt lige düşürülmesine karar verildiği bildirildi.