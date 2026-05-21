Bölgesel Amatör Lig’de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan karşılaşma, Türk futbolunda büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Müsabaka Türkiye'nin gündemine de bomba gibi düşmüştü.
Türkiye’yi sarsan maç sonrası TFF’den şok karar: İki kulüp küme düşürüldü
Bölgesel Amatör Lig’de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan ve tartışmalara neden olan karşılaşmaya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını açıkladı. Her iki kulüp de “müsabaka sonucunu etkileme” gerekçesiyle alt lige düşürüldü.Derleyen: Haber Merkezi
Şırnak Petrolspor’un maçta 4-1 öne geçmesine rağmen, son dakikalarda gelen gollerle karşılaşma 5-4 Kurtalanspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuç, futbol kamuoyunda şüpheleri artırırken maçın son bölümünde yaşanan sıra dışı gelişmeler uzun süre gündemde kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 20 Mayıs 2026 tarihli toplantısında, 3 Mayıs 2026 Pazar günü Bölgesel Amatör Lig 1. Grup’ta oynanan Kurtalanspor – Şırnak Petrolspor müsabakasına ilişkin karar açıklandı.
İKİ TAKIMA ALT LİGE DÜŞÜRME CEZASI
Kurul tarafından alınan kararda, “müsabaka sonucunu etkileme eylemi” nedeniyle Şırnak Petrolspor ve Kurtalanspor’a hükmen mağlubiyet cezası verildiği, kulüplerin mevcut puanlarından 6 puan silindiği ve her iki kulübün de bir alt lige düşürülmesine karar verildiği bildirildi.
CEZA VERİLMEYEN FUTBOLCULAR
Kararda ayrıca Şırnak Petrolspor futbolcuları Oğuzcan Ülker, Haktan Yüce ile yedek oyuncular Hasan Can Özdemir, Sidar Ceylan, Yusuf Çetin, Yunus Emre Karaman ve masör Hüseyin Ölgen hakkında, eyleme iştirak ettiklerine dair yeterli ve kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığı ifade edildi.
ŞIRNAK PETROLSPOR YÖNETİMİNE AĞIR CEZALAR
Şırnak Petrolspor Kulübü idarecisi Lütfi Cihan, teknik direktör Hüseyin Batur, antrenör Can Çiçekçi, futbol şube sorumlusu Gökhan İlçi, yedek yönetim kurulu üyesi Reşit Salğucak, başkan yardımcısı Ertuğrul Tatar, sayman Selçuk Özçınar, kulüp başkanı Sedat Ceylan, yönetim kurulu üyesi Mesut İlhan ile yedek yönetim kurulu üyeleri Engin Balta, Kadri Tatar ve Metin Yetik hakkında sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.
FUTBOLCULARA 1 YIL MEN CEZASI
Futbolcular Şenol Yıldırım, Aydın Acet, Abdülkerim Buğrahan Telli ve Muhammed Külter hakkında ise takdiren 1 yıl hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verildiği ve cezaların 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtildi.
Kararda ayrıca, Futbol Disiplin Talimatı’nın 88/1 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.