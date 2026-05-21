Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün saat 10.00'da yayımladığı finans sektörünün devlerini temsil eden 150 kritik kuruluşun yanıtlarıyla hazırlanan Mayıs 2026 Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisan ayına göre 13,2 puanlık sert bir düşüşle 154,1 seviyesine geriledi. Bu sert düşüş mevcut ekonomik gidişata olan güveninin ciddi şekilde sarsıldığını gösteriyor.

SON 3 AYDA HİZMET TALEBİ VE İŞ HACMİ ÇAKILDI

TCMB'nin anket detayları incelendiğinde, endeksi aşağı yönlü tetikleyen en büyük faktörün "mevcut durum analizi" olduğu görüldü. Finansal kuruluşların son 3 aya ilişkin iş durumlarındaki iyileşme beyanları bir önceki aya kıyasla çok ciddi şekilde zayıfladı. Sektörde hem iş hacminin daraldığı hem de finansal hizmetlere olan genel talepteki artış eğiliminin hız kestiği tescillendi.

Anketin tek teselli veren noktası ise, mevcut durumdaki çöküşe rağmen, kuruluşların gelecek 3 aydaki hizmet talebine yönelik beklentilerinde hafif bir iyileşme ve artış yönlü sinyallerin kaydedilmesi oldu.

İSTİHDAMDA GELECEK KAYGISI BAŞLADI

Güven endeksi anketine göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir (mevcut kadrolar) güçlü kalmaya devam etse de, "gelecek 3 ayda yeni istihdam yaratacağını" öngörenlerin oranı belirgin şekilde zayıfladı. Yani finans sektörü, önümüzdeki yaz döneminde yeni personel alımlarını durdurma veya askıya alma eğiliminde.

SİGORTACILIK DİRENDİ, BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ ÇÖKTÜ

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre yapılan alt kırılımlar, krizin faturasının hangi alt sektörlere kesildiğini net olarak ortaya koydu:

Bankacılık ve Finansal Hizmetler (Sigorta ve emeklilik hariç): Bir önceki aya göre tam 15,0 puan birden azalarak çöküşün ana merkezi oldu.



Finans ve Sigorta için Yardımcı Faaliyetler: Güven endeksinde 2,3 puanlık azalış yaşandı.

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları: Genel çöküş eğiliminin aksine, mayıs ayında 5,4 puanlık artışla ayakta kalmayı başaran tek alt sektör oldu.