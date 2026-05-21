Ekonomik kriz sebebiyle geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ederken, anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı. PİAR Araştırma'nın yeni anket sonuçları gündem oldu.
Yeni anket Piar'dan: 2 parti arasındaki fark iyice açıldı; herkes bu sonuçları konuşuyor
PİAR Araştırma, siyaset kulislerini hareketlendiren “Mayıs 2026 Siyasi Gündem Araştırması” yeni anket sonuçlarını yayınladı. 2 parti arasındaki farkın iyice açıldığı tablo gündem oldu.Dilek Taşdemir
Yeni anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 35,4 ile ilk sırada yer alırken, en yakın takipçisi AK Parti’nin oy oranı yüzde 31,7 olarak ölçüldü.
Yeni anket sonuçlarına göre mayıs ayında iki parti arasındaki fark 3,7 puana yükseldi. 2023 genel seçimleriyle kıyaslandığında...
CHP’nin oy oranını 10,1 puan artırdığı, AK Parti’nin ise 3,9 puan kaybettiği görüldü.
PİAR Araştırma Mayıs 2026 seçim anketi sonuçları
Kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldıktan sonra siyasi partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): %35,42
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): Yüzde 31,73
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Yüzde 8,84
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Yüzde 8,6
İYİ Parti: Yüzde 5,16
Zafer Partisi: Yüzde 3,87
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
Ankette MHP ile DEM Parti'nin başa baş yarıştığı görülürken, son dönemde oy oranını artıran partiler arasında Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin öne çıkması dikkat çeken detay oldu.
Piar'ın AK Parti ve CHP arasında makasın iyice açılarak, CHP'nin 3,7 puanla önde görüldüğü yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.