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Emlak sektöründe şeffaflığın artırılması, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yeni kurallarla kapsamını genişletiyor. Kiralık taşınmazlar için 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan uygulama, 15 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ve gayrimenkul ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde zorunlu hale getirilmişti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU GELİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni standartlara göre, e-Devlet üzerinden yürütülen yetkilendirme sürecine ek şartlar getiriliyor. Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, yeni dönemde mülk sahibi ile emlak işletmesi arasında yetkilendirme sözleşmesi imzalanması zorunlu olacak. Sözleşme, ilan yayınlama izniyle birlikte e-Devlet sistemine yüklenecek. Yetki sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda ise ilgili ilan otomatik olarak yayından kaldırılacak.

BİRDEN FAZLA EMLAKÇIYA İLAN YETKİSİ KALDIRILIYOR

NTV'de yer alan habere göre mevcut uygulamada mülk sahipleri birden fazla emlak işletmesine ilan verme yetkisi tanıyabilirken, yeni düzenlemeyle bu imkan ortadan kaldırılıyor. Satış sürecindeki kafa karışıklığı ve fiyat farklılıklarını engellemek amacıyla bir taşınmazın satış ve ilan işlemlerini yalnızca tek bir emlak işletmesi yürütebilecek.

Öte yandan, para transferlerinin güvenli ortamda yapılmasını hedefleyen "Güvenli Ödeme Sistemi" için daha önce planlanan 1 Ekim yürürlük tarihinde ertelemeye gidilmesi bekleniyor.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

EİDS üzerinden ilan yetkisi tanımlama süreci şu adımlarla gerçekleşiyor:

Mülk sahibi, e-Devlet portalında yer alan EİDS yetki işlemleri ekranına giriş yapıyor.

Ekran üzerinde kendi adına kayıtlı taşınmazlar arasından ilan verilecek gayrimenkulü seçiyor.

Emlak danışmanına ait yetki belgesi numarası sisteme girilerek en fazla 3 ay süreli yetkilendirme yapılıyor.

Oluşturulan "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak işletmesine iletilerek ilan sitelerinde yayınlanması sağlanıyor.

Bireysel olarak ilan vermek isteyen vatandaşlar emlakçı olmadan işlem yapabiliyor; ancak dijital ilan platformları, taşınmazın ilanı veren kişiye veya birinci derece yakınlarına ait olduğunu sistem üzerinden teyit etmekle yükümlü tutuluyor.