Yeniçağ Gazetesi
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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi

Erzurum’da park halindeki kamyonette oynayan çocukların hareket ettirdiği araç, sokakta yürüyen 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem’i ev duvarına sıkıştırdı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 1

Erzurum’da yürek yakan bir kaza yaşandı. Park halindeki kamyonette oynayan çocukların bulunduğu araç aniden hareket etti. O sırada sokakta yürüyen 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile ev arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 2

Olay, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 3

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan kapıları açık kamyonetin içine binen çocuklar oynamaya başladı. Kamyonetin hareket etmesi üzerine sürücü koltuğunda oturan çocuk aşağı atladı.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 4

Bu sırada sokakta yürüyen Burak Ayaz Erdem, kamyonet ile tek katlı müstakil ev arasında sıkıştı.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 6

Acı haberi alan Burak Ayaz Erdem'in yakınları hastaneye akın etti.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 7

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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Oyunun sonu acı bitti: 5 yaşındaki Burak feci şekilde can verdi - Resim: 8

Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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