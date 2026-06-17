Emekli maaşı zammından hemen önce olacak: Uzman isim açıkladı

Prof. Dr. Yılmaz'ın son üç yılın verilerine dayanarak yaptığı tespite göre; memur ve emekli maaş artışlarının kesinleştiği Mayıs ve Haziran aylarında, resmi enflasyon oranları önceki dört ayın ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında gizemli bir düşüş yaşıyor.