Emeklilere ÖTV'siz otomobil teklifi Meclis'te: 5 yıl şartı geldi

Gecikme Faizi Cezası

Eğer araç 5 yıllık süre dolmadan satılır ya da devredilirse, başta alınmayan ÖTV tutarı devlet tarafından gecikme faiziyle birlikte peşinen tahsil edilecek.



Mücbir Sebep Muafiyeti

Deprem, sel, yangın veya ağır kaza gibi durumlarda araç tamamen kullanılamaz hale (pert) gelirse, emekliye 5 yıl dolmasa bile yeniden ÖTV istisnasından yararlanarak yeni bir araç alma hakkı tanınacak.