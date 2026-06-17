Sosyal medyada ve dijital platformlarda geniş yankı uyandıran yasa teklifi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilmesini öngörüyor.
Emeklilere ÖTV'siz otomobil teklifi Meclis'te: 5 yıl şartı geldi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni kanun teklifiyle, Türkiye’deki 17 milyon emekliye Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç satışının yolu açılıyor. Satılan otomobillerde 5 yıl devir yasağı getiren teklif yasalaşırsa, dev markaların fiyatları yarı yarıya düşecek.Züleyha Öncü
NTV'de yer alan habere göre; Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emeklinin yaşaması, yıllık sıfır araç satışının ortalama 1,2 milyon seviyesinde seyretmesi ve mevcut toplam araç parkının halihazırda 34 milyona ulaşmış olması, bu teklifin yasalaşması durumunda otomotiv piyasasında eşi benzeri görülmemiş bir patlama yaratacağını gösteriyor.
Suistimale Karşı "5 Yıl Şartı" ve Doğal Afet İstisnası
Kanun teklifinin detaylarında, devletin vergi kaybını ve olası ticari suistimalleri engellemek amacıyla çok sıkı hukuki bariyerler yer alıyor. Teklifteki en dikkat çekici maddeler şu şekilde sıralanıyor:
Devir ve Satış Yasağı
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlar tam 5 yıl boyunca hiçbir şekilde bir başkasına devredilemeyecek veya satılamayacak.
Gecikme Faizi Cezası
Eğer araç 5 yıllık süre dolmadan satılır ya da devredilirse, başta alınmayan ÖTV tutarı devlet tarafından gecikme faiziyle birlikte peşinen tahsil edilecek.
Mücbir Sebep Muafiyeti
Deprem, sel, yangın veya ağır kaza gibi durumlarda araç tamamen kullanılamaz hale (pert) gelirse, emekliye 5 yıl dolmasa bile yeniden ÖTV istisnasından yararlanarak yeni bir araç alma hakkı tanınacak.
Trafik ve Altyapı Kilitlenebilir: “Uygulanabilirlik” Tartışması
Teklifin yasalaşması durumunda, Türkiye’deki araç sayısında geometrik bir artış yaşanabileceği yönünde ciddi endişeler var. Uzmanlar tarafından yapılan simülasyonlarda, 17 milyon emeklinin sadece yarısının bu haktan yararlanıp araç alması durumunda bile, trafiğe bir anda milyonlarca yeni otomobilin katılacağı hesaplanıyor.
Bu devasa artışın şehir planlamasını çökertebileceğini belirten uzmanlar; akaryakıt talebindeki ani patlamadan kentlerdeki otopark krizine, şehir içi trafik yoğunluğunun içinden çıkılmaz bir hal almasından ikinci el araç piyasasındaki sert fiyat dalgalanmalarına kadar birçok alanda sarsıcı etkiler doğabileceğini ifade ediyor.
Mevcut altyapı koşulları dikkate alındığında, düzenlemenin bu haliyle kısa vadede hayata geçirilmesinin son derece zor olduğu, enerji tüketimi ve ulaşım planlaması gibi başlıklarda çok daha kapsamlı ve zamana yayılmış bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu görüşü öne çıkıyor.
ÖTV'siz Fiyat Listesi Nasıl Hesaplanacak?
Düzenlemenin yasalaşması halinde fiyatların nasıl hesaplanacağı da netleşti. Mevcut sistemde otomobillerden alınan ve motor silindir hacmine göre değişen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplamadan tamamen çıkarılacak. Araçların yalın fabrika çıkış fiyatının üzerine sadece Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek net satış fiyatı belirlenecek.
Bu formülle birlikte kamuoyunda Fiat, Toyota, Renault gibi erişilebilir modellerin yanı sıra lüks segmentte yer alan Mercedes ve BMW gibi markaların fiyatlarının da çarpıcı aralıklara gerileyeceği hesaplanıyor ve bu durum kamu maliyesinde ciddi bir vergi gelirinden vazgeçilmesi anlamına geliyor.
ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar?
Özel Tüketim Vergisi olmadan satılan araçlarda ÖTV çıkarılıp sadece Katma Değer Vergisi ekleniyor.
Fiat
Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.
Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
Fiat Egea Urban Urban 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.
Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.
Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites 826 bin 200 lira.
Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 31 bin lira.
Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.
Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 114 bin 400 lira.
Toyota
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 56 bin 451 lira
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1 milyon 138 bin 673 lira
Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1 milyon 205 bin 340 lira
Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1 milyon 235 bin 895 lira
Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1 milyon 322 bin 6 lira
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1 milyon 352 bin 140 lira
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1 milyon 495 bin 81 lira
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1 milyon 506 bin 258 lira
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1 milyon 603 bin 500 lira
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 374 bin 493 lira
Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1 milyon 516 bin 258 lira
Renault
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 16 bin 666 lira
Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 994 bin 999 lira
Mercedes- BMW
Mercedes C200 4MATIC AMG 3 milyon 179 bin lira.
BMW 320i Sedan Sport Line 2 milyon 764 bin 500 lira.