BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var

Diğer ortaklardan Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. grubun Eskişehir'deki bisküvi ve şekerleme üretim tesisini işletiyor. GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise zincir marketlerde satışa sunulan pirinç ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin tedarik ile paketleme operasyonlarını gerçekleştiriyor. Kurucu ortaklardan Desto Atık Yönetimi A.Ş. ise BİM'in endüstriyel atık yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Temmuz 2024 tarihinde yapılandırıldı.