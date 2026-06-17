Yeniçağ Gazetesi
17 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var

BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var

Herkesin tanıdığı market zinciri BİM, 10 milyar lira sermayeli banka kurdu. Bankanın kuruluş onayı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayıyla BİM katılım bankası kurdu.

1 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 2

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Aralık 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

2 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 3

BDDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre banka isteğine onay çıktı.

3 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 4

ORTAKLIK YAPISININ TAMAMI BİM GRUBUNDAN OLUŞUYOR

Yeni kurulan Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı incelendiğinde, kurucu ortakların tamamının perakende sektörünün büyük oyuncularından BİM grubuna bağlı şirketlerden oluştuğu görülüyor. Finans kuruluşu bünyesinde BİM grubu dışından bağımsız bir ortak yer almıyor.

4 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 5

Banka; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklığıyla Türkiye finans piyasasındaki yerini alıyor

5 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 6

KURUCU ŞİRKETLERİN FAALİYET ALANLARI

Bankanın kurucu ortakları arasında yer alan şirketlerin tamamı halihazırda BİM bünyesinde farklı operasyonları yürütüyor. Kuruculardan Dost Global Danışmanlık A.Ş., BİM'in sermayesinin tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklığı olarak öne çıkarken, şirketin yurt dışı yatırımları kapsamında 2019 yılında kurulduğu biliniyor

6 7
BİM, banka kurdu: Adı bile açıklandı, tam 10 milyar lira sermayesi var - Resim: 7

Diğer ortaklardan Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. grubun Eskişehir'deki bisküvi ve şekerleme üretim tesisini işletiyor. GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise zincir marketlerde satışa sunulan pirinç ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin tedarik ile paketleme operasyonlarını gerçekleştiriyor. Kurucu ortaklardan Desto Atık Yönetimi A.Ş. ise BİM'in endüstriyel atık yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Temmuz 2024 tarihinde yapılandırıldı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro