Özel hastanelerin acil servislerinde alınan ücretler kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ederken, Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haber Canlı yayında konuşan Demir, acil vaka kriterlerini ve hangi durumlarda hastalardan ücret talep edilemeyeceğini anlattı.
Özel hastanelerde hangi ücretler alınamaz? Uzman isim açıkladı: 'Bu durum hukuka aykırı'
Acil servislerde alınan yüksek ücretler tartışma yaratmaya devam ediyor. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, hangi durumlarda ücret alınamayacağını tek tek açıkladı. Özellikle yüksek ateş vakalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.Dilek Taşdemir
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 39 derece ateşle acil servise başvuran bir vatandaşın kendisinden 8 bin TL talep edildiğini iddia etmesi tepkilere neden olmuştu. Bu olay sonrası “Yüksek ateş acil sayılır mı?” sorusu yeniden gündeme geldi.
38 DERECE ÜZERİ ATEŞ ACİL KABUL EDİLİYOR
Orhan Demir’e göre, 38 derece üzeri ateş ve hastanın şikayetlerinin bulunması durumunda vakalar acil olarak değerlendiriliyor. Demir, “39 derece ve üzeri ateş varsa, başka bir şikayet olmasa bile bu durum acil kapsamına girer” dedi.
Ateşin nedenine göre yapılan tetkiklerin sayısının hastanın durumunu belirlediğini ifade eden Demir, birden fazla tetkik yapılan hastaların daha ileri değerlendirmeye alındığını belirtti.
TIBBİ MÜDAHALE VARSA ÜCRET ALINAMAZ
Demir, en kritik noktanın “tıbbi müdahale” olduğunu vurgulayarak, “Hastaya herhangi bir tıbbi müdahale yapıldıysa bu hasta acil kabul edilir ve mevzuata göre ücret talep edilemez” ifadelerini kullandı.
Tıbbi müdahalenin kapsamına, ateş düşürme işlemleri, ağrı kesici uygulamaları, solunum ve dolaşım destekleri gibi işlemlerin de girdiğini belirten Demir, bu tür müdahalelerin bile acil kapsamına dahil olduğunu söyledi.
ACİL DEĞİLSE ÜCRET POLİKLİNİK KAPSAMINDA ALINIYOR
Her hastanın acil servis başvurusu acil vaka olarak değerlendirilmediğine dikkat çeken Demir, acil olmadığı belirlenen hastaların poliklinik hizmetine yönlendirildiğini ifade etti. Buna rağmen tedavi olmak isteyen hastalara poliklinik kaydı açıldığını ve alınan ücretin bu kapsamda değerlendirildiğini belirtti.
ACİL DURUM SONA ERİNCE ÜCRET BAŞLAYABİLİYOR
Acil müdahale sonrası hastanın hayati riskinin ortadan kalkmasıyla birlikte ücretlendirme sürecinin başlayabileceğini söyleyen Demir, bu aşamada hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınması gerektiğini vurguladı.
"SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA AYKIRI"
Demir, bazı durumlarda hastalardan imza alınarak ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu tür uygulamalar anayasa, sosyal devlet ilkesi ve sosyal güvenlik hukukuna aykırıdır” dedi.
Özellikle bilinci kapalı şekilde hastaneye getirilen ve sonrasında tedavisi devam eden hastalardan bu yönde onay alınmasının doğru olmadığını ifade etti.
VATANDAŞLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlar, acil servislerde yapılan her türlü tıbbi müdahalenin kayıt altına alınmasını ve hastaların haklarını bilmelerini öneriyor. Gereksiz ücret talepleriyle karşılaşılması durumunda ise ilgili kurumlara şikayet başvurusu yapılabileceği hatırlatılıyor.