Özel hastanelerde hangi ücretler alınamaz? Uzman isim açıkladı: 'Bu durum hukuka aykırı'

ACİL DEĞİLSE ÜCRET POLİKLİNİK KAPSAMINDA ALINIYOR

Her hastanın acil servis başvurusu acil vaka olarak değerlendirilmediğine dikkat çeken Demir, acil olmadığı belirlenen hastaların poliklinik hizmetine yönlendirildiğini ifade etti. Buna rağmen tedavi olmak isteyen hastalara poliklinik kaydı açıldığını ve alınan ücretin bu kapsamda değerlendirildiğini belirtti.