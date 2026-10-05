Şirketin kurucusu Elon Musk, gece sürüşlerindeki en büyük engelin zayıf ışıkta düşük kontrastlı canlıları tespit etmek olduğunu belirterek, özellikle gri asfalt üzerindeki küçük ve koyu renkli hayvanların algılanmasında güçlük yaşandığını açıkladı.

Kendi lazer ışınlarını üreten lidar ve radyo dalgalarıyla çalışan radar gibi aktif sensörleri reddeden Tesla, araçlarında yalnızca kamera tabanlı pasif algılama mimarisini kullanıyor. Ortam ışığına ve nesne-zemin kontrastına doğrudan bağımlı olan bu yaklaşım, zifiri karanlıkta kedi gibi küçük canlıların ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Yıllardır radar ve lidar teknolojilerini gereksiz gördüğünü savunan Musk’ın bu tespiti, otonom sürüş dünyasında tekil kamera sistemlerinin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sektördeki diğer oyunculardan Waymo ise araçlarında 13 kamera, 4 lidar ve 6 radar içeren karma bir sensör altyapısı tercih ederek zorlu görüş koşullarındaki riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Haziran 2025'ten bu yana faaliyette olan Austin'deki Robotaxi filosunun çalışma saatlerini kademeli olarak düzenleyen Tesla'nın, gece görüş limitlerini yazılımsal güncellemelerle nasıl aşacağı merakla bekleniyor.