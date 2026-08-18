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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1488 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE EN PAHALI SAAT 20.00

Yarın için gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 20.00'de 4 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

En düşük fiyat ise 12.00'de 1488 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 8,5 AZALDI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 8,5 azalarak 2 milyar 189 milyon 268 bin 747 lira oldu.

Gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 109 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 127 lira 85 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATI DA BELLİ OLDU

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 500 lira, en düşük fiyatı ise 1499 lira 97 kuruş olarak gerçekleşti.