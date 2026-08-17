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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, piyasada dün gerçekleşen işlemlerin toplam tutarı 3 milyon 780 bin 920 lira oldu. Bir önceki günün işlem hacmi ise 2 milyon 762 bin 116 lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Dünkü işlemlerde 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat 17 bin 186 lira olurken, toplam doğal gaz ticareti 220 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme gazında piyasa katılımcılarının alış fiyatı 18 bin 45 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’ye dün giren doğal gaz miktarı 97 milyon 576 bin 421 metreküp olarak hesaplandı. Piyasaya sunulan gaz miktarı da 97 milyon 589 bin 678 metreküp seviyesinde kaydedildi.