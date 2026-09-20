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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın teslim edilecek bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi.

Elektriğin en yüksek fiyatı 17.00-20.00 saatlerinde uygulanacak.

EN DÜŞÜK FİYAT 1999 LİRA 99 KURUŞ

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en düşük fiyatı ise saat 02.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Yarın için elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 170 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 275 lira 72 kuruş oldu.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 32,11 azalarak 2 milyar 358 milyon 97 bin 90 lira olarak gerçekleşti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 200 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira olarak kayıtlara geçti.