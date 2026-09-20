TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.