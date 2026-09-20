Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.
TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok
TOKİ'den konut veya iş yeri alan binlerce kişiyi ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı. Borcun tamamını kapatmak şart değil ancak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirlenen tarih ve ödeme koşullarını karşılaması gerekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Hak sahipleri, borçlarının tamamını kapatabilecekleri gibi belirlenen şartları karşılamaları halinde kısmi ödeme yaparak da indirimden faydalanabilecek.
BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR
Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında konut veya iş yerini satın aldıkları aracı bankaya başvurabilecek. Güncel borç bakiyesi de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenilebilecek.
Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek.
BORCUNU TAMAMEN KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM
Kalan borcunun tamamını peşin olarak ödemek isteyen hak sahiplerine mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.
Borcunu kampanya kapsamında tamamen kapatanlar, gerekli diğer şartları da yerine getirmeleri halinde tapularını alabilecek.
BORCUN TAMAMINI ÖDEMEK ŞART DEĞİL
Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamının kapatılması gerekmiyor. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapan hak sahipleri de kampanyaya dahil olabilecek.
Bu durumda yatırılan tutara yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kampanyadan, konut veya iş yerinin geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri faydalanabilecek.
Bu tarihten sonra geri ödemesi başlayan konut ve iş yeri alıcıları kampanya kapsamına alınmayacak.
BORCU OLANLAR DİKKAT
Başvuru tarihinde borç kapatma işleminin yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca hak sahibinin geçmiş dönemlere ait taksit borcunun ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.
12 TAKSİT ŞARTINA DİKKAT
Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Dolayısıyla kampanyaya başvuracak kişilerin ödeme takvimlerinde 12 aydan fazla taksitinin kalmış olması gerekiyor.
TAPU İÇİN BU BELGELER GEREKECEK
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatan hak sahiplerine tapuları verilecek.
Banka başvurusu sırasında belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesinin hazır bulundurulması gerekecek.
KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Borcunu kapatmak isteyen hak sahiplerine kredi seçeneği de sunulacak. Hak sahipleri, kalan borç bakiyelerini ödeyebilmek için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
SON TARİH 19 EKİM
Yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödeme işlemlerinde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.