Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok

TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok

TOKİ'den konut veya iş yeri alan binlerce kişiyi ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı. Borcun tamamını kapatmak şart değil ancak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirlenen tarih ve ödeme koşullarını karşılaması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 2

Hak sahipleri, borçlarının tamamını kapatabilecekleri gibi belirlenen şartları karşılamaları halinde kısmi ödeme yaparak da indirimden faydalanabilecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 3

BAŞVURULAR 19 EKİM'E KADAR

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında konut veya iş yerini satın aldıkları aracı bankaya başvurabilecek. Güncel borç bakiyesi de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenilebilecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 4

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 5

BORCUNU TAMAMEN KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM

Kalan borcunun tamamını peşin olarak ödemek isteyen hak sahiplerine mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 6

Borcunu kampanya kapsamında tamamen kapatanlar, gerekli diğer şartları da yerine getirmeleri halinde tapularını alabilecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 7

BORCUN TAMAMINI ÖDEMEK ŞART DEĞİL

Kampanyadan yararlanmak için borcun tamamının kapatılması gerekmiyor. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapan hak sahipleri de kampanyaya dahil olabilecek.

Bu durumda yatırılan tutara yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 8

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, konut veya iş yerinin geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri faydalanabilecek.

Bu tarihten sonra geri ödemesi başlayan konut ve iş yeri alıcıları kampanya kapsamına alınmayacak.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 9

BORCU OLANLAR DİKKAT

Başvuru tarihinde borç kapatma işleminin yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca hak sahibinin geçmiş dönemlere ait taksit borcunun ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 10

12 TAKSİT ŞARTINA DİKKAT

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Dolayısıyla kampanyaya başvuracak kişilerin ödeme takvimlerinde 12 aydan fazla taksitinin kalmış olması gerekiyor.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 11

TAPU İÇİN BU BELGELER GEREKECEK

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatan hak sahiplerine tapuları verilecek.

Banka başvurusu sırasında belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesinin hazır bulundurulması gerekecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 12

KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK

Borcunu kapatmak isteyen hak sahiplerine kredi seçeneği de sunulacak. Hak sahipleri, kalan borç bakiyelerini ödeyebilmek için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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TOKİ'den borcu olanlara yüzde 25 fırsatı: Bu tarihten sonra indirim yok - Resim: 13

SON TARİH 19 EKİM

Yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödeme işlemlerinde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.

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