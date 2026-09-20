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Kaynak: AA

Türkiye’de dün günlük bazda 980 bin 946 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 458 megavatsaatle saat 20.00’de, en düşük tüketim ise 33 bin 103 megavatsaatle saat 05.00’te gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde yüzde 24,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Üretimde barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRAÇ ETTİ

Türkiye, dün 22 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 3 bin 4 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.