Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026)

AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026)

AKOM’dan (Afet Koordinasyon Merkezi) İstanbullular için önemli bir hava durumu bilgisi geldi. Tarih veren AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 1

AKOM'dan gelen hava durumu tahminlerine göre Megakentte bugünden itibaren hava koşullarında keskin bir değişim yaşanması bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 2

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul genelinde salı gününe kadar parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, gün içerisinde sıcaklıklar 26-28 derece aralığında seyrediyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 3

Ancak akşam ve gece saatlerinde termometrelerin hızla düşerek 16 derecelere kadar gerileyeceği ve vatandaşların üşüyebileceği öngörüldü.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 4

AKOM TARİH VERDİ

AKOM'un 21-26 Eylül tarihlerini kapsayan tahmininde İstanbul için özellikle salı ve çarşamba günlerine dikkat çekildi.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 5

22 Eylül Salı günü kent genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 6

Sıcaklıkların en düşük 17, en yüksek 24 derece olması ve yağış miktarının 3-7 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 7

23 Eylül Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 8

Sıcaklıkların 17 ila 22 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise 1-5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 9

SICAKLIKLARDA DÜŞECEK

İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 20 ila 27 derece arasında olması ve yağış görülmemesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 10

Yağışın ardından 24 Eylül Perşembe günü havanın yeniden parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklıkların 18-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 11

25 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 19-25 derece, 26 Eylül Cumartesi günü ise 20-26 derece arasında olması öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 12

POYRAZ DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da bugün nem oranının yüzde 60 ila 90 arasında değişmesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 13

Poyrazın ise saatte 10 ila 40 kilometre hızla, aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026) - Resim: 14

AKOM, özellikle salı ve çarşamba günlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluların tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.

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