AKOM'dan gelen hava durumu tahminlerine göre Megakentte bugünden itibaren hava koşullarında keskin bir değişim yaşanması bekleniyor.
AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (20 Eylül 2026)
AKOM’dan (Afet Koordinasyon Merkezi) İstanbullular için önemli bir hava durumu bilgisi geldi. Tarih veren AKOM uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor...Dilek Taşdemir
AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul genelinde salı gününe kadar parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, gün içerisinde sıcaklıklar 26-28 derece aralığında seyrediyor.
Ancak akşam ve gece saatlerinde termometrelerin hızla düşerek 16 derecelere kadar gerileyeceği ve vatandaşların üşüyebileceği öngörüldü.
AKOM TARİH VERDİ
AKOM'un 21-26 Eylül tarihlerini kapsayan tahmininde İstanbul için özellikle salı ve çarşamba günlerine dikkat çekildi.
22 Eylül Salı günü kent genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklıkların en düşük 17, en yüksek 24 derece olması ve yağış miktarının 3-7 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
23 Eylül Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 17 ila 22 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise 1-5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA DÜŞECEK
İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 20 ila 27 derece arasında olması ve yağış görülmemesi bekleniyor.
Yağışın ardından 24 Eylül Perşembe günü havanın yeniden parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklıkların 18-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
25 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 19-25 derece, 26 Eylül Cumartesi günü ise 20-26 derece arasında olması öngörülüyor.
POYRAZ DA ETKİLİ OLACAK
İstanbul'da bugün nem oranının yüzde 60 ila 90 arasında değişmesi bekleniyor.
Poyrazın ise saatte 10 ila 40 kilometre hızla, aralıklarla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
AKOM, özellikle salı ve çarşamba günlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluların tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti.