Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu.

Buna göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi.

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EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE OLUŞTU

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı saatler 20.00 ve 21.00 olarak kaydedildi.

Bu saatlerde bir megavatsaat elektriğin fiyatı 4 bin 500 lira olurken, en düşük fiyat ise 12.00’de 1000 lira olarak belirlendi.

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ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 875 LİRA OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 875 lira 53 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 929 lira 20 kuruş olarak hesaplandı.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi de yükseliş gösterdi. Bugünkü işlem hacmi, düne göre yüzde 38,3 artarak 1 milyar 776 milyon 917 bin 257 liraya ulaştı.

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BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü fiyatı ise en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.