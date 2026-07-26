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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu.

Buna göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE OLUŞTU

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı saatler 20.00 ve 21.00 olarak kaydedildi.

Bu saatlerde bir megavatsaat elektriğin fiyatı 4 bin 500 lira olurken, en düşük fiyat ise 12.00’de 1000 lira olarak belirlendi.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 875 LİRA OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 875 lira 53 kuruş olurken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 929 lira 20 kuruş olarak hesaplandı.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi de yükseliş gösterdi. Bugünkü işlem hacmi, düne göre yüzde 38,3 artarak 1 milyar 776 milyon 917 bin 257 liraya ulaştı.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü fiyatı ise en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.