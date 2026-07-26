Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yarı finalde Çin’i devirerek adını dev finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluk maçında Brezilya karşısında adeta parkeyi salladı. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev karşılaşmada ilk düdükten son sayıya kadar üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, geriden gelerek 3-1 kazandı. İşte nefes kesen final maçından anlık gelişmeler ve set sonuçları…

TÜRKİYE: 3 - BREZİLYA: 1

1. SET: 23- 25

2. SET: 25- 23

3. SET: 26- 24

4. SET: 25-21

16.38 ŞAMPİYON FİLENİN SULTANLARI

Filenin Sultanları, Brezilya'yı finalde 3-1 yenerek 2026 Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

16.24 FARK İKİ SAYIYA İNDİ

Brezilya, Ana Cristina’nın etkili oyunuyla skoru 15-13’e getirerek Türkiye’nin üstünlüğünü azaltmaya çalışıyor.

16.10 SETE HIZLI BAŞLADIK

Brezilya’nın yaptığı hatalar ve Hande Baladın’ın kazandırdığı sayıyla Filenin Sultanları, üçüncü sete 3-0’lık üstünlükle giriş yaptı.

16.05 ÜÇÜNCİ SET BİZİM

Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş 2-1 öndeyiz.

15.52 KRİTİK SAYI İLKİN’DEN GELDİ

Filenin Sultanları, İlkin’in ace’iyle mücadelede üstünlüğü yeniden aldı ve durumu 15-14 yaptı.

15.40 VARGAS SAHNEDE

Vargas’ın peş peşe gelen sayılarıyla Türkiye, Brezilya karşısında skoru 5-3 yaptı.

15.31 İKİNCİ SET BİZİM

Filenin Sultanları, ikinci setteki kritik bölümde kontrolü ele aldı. Brezilya karşısında 25-23’lük üstünlük sağlayan milliler, maçta dengeyi yakaladı.

15.26 SETİ ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ

Ay-yıldızlılar, Hande'nin sayısıyla skoru 23-21'ye getiriyor

14.58 İLK SET BREZİLYA’NIN

Brezilya, çekişmeli geçen ilk setin son bölümünde üstünlüğünü koruyarak 25-23 galip geldi ve karşılaşmada 1-0 öne geçti.

14.53 SULTANLAR GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

Ay-yıldızlılar, skoru 23-20’ye getirerek Brezilya karşısında farkı kapatma çabasını sürdürüyor.

14.30 MÜCADELE BAŞLADI

Maç başladı

Şampiyonluk mücadelesi, TRT 1 ve S Sport kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.