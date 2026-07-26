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Kaynak: İHA

Edirne'de bir gölete elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Edirne merkez ilçe sınırları içinde kalan Korucuköy göletine elektrik verdiği iddia edildi.

Suya elektirik verilmesi üzerine göletteki balıklar telef oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, gölet yüzeyine vuran çok sayıda ölü balığı kayıt altına alırken, yaşananlara da sert tepkide bulundu.

Videoyu çeken vatandaşlardan biri, "Bunu yapan şerefsizler her kimseniz, Yüce Rabbimin gazabı üzerinize olsun inşallah" dedi.